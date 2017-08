Una gestión que con pujanza se proyecta hacia el progreso

SUSANA. - En reciente diálogo con el jefe comunal de esta localidad el funcionario puso de manifiesto su satisfacción por el cariz que va tomando su gestión al frente del gobierno local.

Alejando Ambort,el joven jefe comunal junto a su equipo de gobierno vienen impulsando el accionar que busca el desarrollo y progreso de la localidad en varios frentes, de los que a continuación ofrecemos un detalles de aquellos de mayor preponderancia en la comunidad.



OBRA PUBLICA



En esta como en cualquier otra población es un tema muy sensible y en tal sentido Ambort hizo saber que fueron ejecutadas 28 cuadras de estabilizado con ripio. Se hicieron 2 cuadras de cordón cuneta.

Fueron colocadas 30 nuevas columnas de alumbrado público. Se colocaron y repararon alcantarillas en la planta urbana para mejorar desagües.

Se llevó a cabo, por primera vez un plan de poda organizado y aprobado por el Gobierno Provincial.

fue realizada la parquización total de los espacios públicos : Plaza Central, Edificio Comunal, Av. 11 de Agosto - ingreso-. Parque La Cava.

Gran inversión de reposición de ripio en las calles de la localidad.



PARQUE DE MAQUINARIAS Y CORRALON

Fue adquirido un tractor doble tracción nuevo, para la Comuna, inversión que no se realizaba hace 40 años.

Se adquirió un elevador recolector de residuos de patio.

Dieron reutilización a la topadora.

Se procedió a la renovación total de las cubiertas de todas las maquinarias.

Fue adquirida una nueva cortadora de césped para la Plaza Central.

Además fueron adquiridas motosierras y motoguadañas.



Recuperación de Espacios



Fueron colocados nuevos juegos y elementos de gimnasio en la Plaza Central. Fue refaccionada la pileta Comunal y su predio.



Movilidad oficial



Tras tres décadas sin adquirir una unidad fue comprado un utilitario 0Km para otorgar movilidad oficial a la Comuna.



El planón



Volvió a licitarse, fue construido y habilitado el playón polideportivo en dependencias de la Escuela.



Parque en la Cava



Este es otro espacio que se transforma y se recupera. Anfiteatro y espacios de recreación disponibles para toda la comunidad.



Más cultura



Con gran repercusión tuvieron lugar dos ediciones de "Verano en la Plaza", espacios de encuentros para los susanenses en las noches de verano y con escenario propio.

"Recibimos el Bicentenario de la Independencia con el Gobernador.

Talleres literario, concurso literarios y fotográficos, charlas educativas y de inclusión se llevaron a cabo de la mano de la Biblioteca Comunal "Mario R. Vecchioli" y el Taller Cultural de Artesanías y Manualidades.



Transporte



Mediante un convenio público-privado se incrementaron los horarios y posibilidades para traslados entre Susana y Rafaela.



Secundario para adultos



Fue lograda la apertura en esta localidad del Plan Vuelvo a Estudiar Virtual, que permite que adultos y mayores puedan culminar sus estudios secundarios, cumplir sueños y proyectos.



Educación



Se llevaron a cabo obras de remodelación y se adquirieron elementos para los edificios escolares mediante el Fondo de Asistencia Educativa.

Fueron iniciadas gestiones para construir un edificio propio de nivel inicial.

También fueron ejecutados trabajos de reparación y refacción en el edificio en el que funciona el Jardín Comunal "Huellitas".



Area metropolitana



Se conformó el Area Metropolitana junto a Rafaela y Susana; alternativas de conexión y más servicios y concientización.



Zona rural



Tras dos momentos sumamente críticos de abril de 2016 y enero de 2017 "logramos recuperar más de 80 kilómetros de caminos rurales", remarcó Ambort.

Además hizo saber que se colocaron más de 400 tubos para la conformación de alcantarillas y avanzar en la concreción de desagües adecuados y correctos.



La Comuna



En la sede del gobierno local se refaccionaron totalmente las dependencias administrativas y ejecutivas generando nuevos y renovados espacios en la Casa de Todos.

También fueron ejecutados el nuevo techo y refacciones en las dependencias del Juzgado Comunal.



Los jóvenes



Fue conformada el Area Joven de la Comuna, jóvenes y adolescentes de la localidad son parte activa de la gestión.

Con el programa Ingenia se logró la concreción de un Centro Cultural Móvil para intervenir en distintos espacios del pueblo.

Se ganó el proyecto Eco Joven, que permitirá comenzar a trabajar en clasificación de residuos.



Castraciones y vacunación



Se cuenta con la actividad del Quirófano Móvil y jornadas de castraciones gratuitas . Se llevó a cabo la primera vacunación antirrábica gratuita y obligatoria.



Seguridad



Fue ampliado el sistema de vídeo vigilancia con la colocación de 8 nuevas cámaras de alta calidad, llevando el sistema a 15 cámaras en diversos y estratégicos lugares de la localidad.

Junto a la sub comisaría Nº 16 se concretó el arribo de una camionete nueva 0Km para el servicio en el pueblo.







Salud



Fueron iniciados los trámites para contar con una unidad de traslado para emergencia. Sumamos servicio de Medicina General por la mañana en el Centro de Atención Primaria de la Salud, además de extracciones para Laboratorio. y Servicio de Ginecologiá y Gabinete Psicopedagógicoa junto a la Escuela Simón de Iriondo.



Acciones coordinada



Finalmente Ambort destacó el trabajo conjunto con las instituciones locales, tales como realizaciones y momentos de encuentro que permitieron la generación de recursos.

También destacó el convenio celebrado con la Mutual del Club Atlético Pilar y la construcción de una nueva galería de 16 nichos en el Cementerio local.

Refacciones en el edificio donde funciona el Centro de Jubilados y Pensionados.

Incentivo y acompañamiento a distintas instituciones deportivas de la localidad.