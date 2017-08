Continúa el mes del niño

Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano propone para todo el mes de agosto, una programacióndestinada a los más pequeños con estrenos en 3D y muchos horarios paraelegir.Otro gran estreno de 2017 llega a la pantalla del Belgrano:que seproyectará desde el viernes al martes a las 18, en 3D y doblada.Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra-rápidos, el legendario Rayo McQueen repentinamente se encuentra dejado de lado en eldeporte que adora. Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de Cruz Ramirez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet, y un par de giros inesperados. ¡Demostrar que el #95 aún no está terminado pondrá a prueba el corazón del campeón, en el más grande escenario de la Copa Pistón.Además continúa, la película más vista de 2017, confunciones de viernes a martes a las 20 y una función especial el sábado enel horario de las 16:30. También se podrá ver en 3D y doblada.Tras las dos primeras películas estrenadas en 2010 y 2013, esta tercera entrega de la muy popular saga animada encuentra a los pocos minutos a Gru siendo despedido frente a todos los espías colegas de la Liga Antivillanos.Ya sin trabajo, recluido en el hogar con su mujer Lucy Wilde y sus tres queribles hijas adoptadas, se entera de que tiene un hermano gemelo ymultimillonario llamado Dru. El problema es que este personaje ha soñadodesde siempre con ser un malvado y pretende que el ya reformado Gru leenseñe todos los trucos. También aparecen los inflatables Minions con losya habituales aportes cómicos y delirantes números musicales.La entrada general para ambas películas es de $ 90. Cabe recordar que sibien los menores de dos años no pagan entrada, podrán tener acceso a losanteojos 3D.Espacio Cine.Ar ofrece la proyección de la película argentinade la directora Julia Solomonoff, con las actuaciones de GuillermoPfening, Elena Roger, Rafael Ferro y Marco Antonio Caponi.Nico es un actor argentino que decide probar suerte en Nueva York, peropronto descubre que por su aspecto físico no encaja, ya que es "demasiadocaucásico para parecer latino" y tiene "un acento demasiado cerrado paraparecer estadounidense". Así que Nico termina trabajando como cuidador deTheo, un bebé al que va a quedar unido de forma inesperada. Gracias a subuena apariencia puede ocultar lo precaria y solitaria que es su vida en lagran ciudad de los rascacielos. A través de Theo conoce a un grupo deniñeras latinas en el parque que frecuentan. Es entonces cuando descubrelas experiencias de otros inmigrantes, algunas mucho más duras que la suya,lo que le lleva a enfrentarse con la naturaleza destructiva de su exilioautoimpuesto.Se proyectará de viernes a martes a las 21:30. La entrada general es de $ 40y descuentos a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $ 20. Es aptapara mayores de 16 años y tiene una duración de 102 minutos.Para más información consultar la página web: www.rafaela.gob.ar/cine, enFacebook: @cinebelgrano o descargar la App: Cine Belgrano.