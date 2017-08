Claras propuestas de Viotti

Sobre la recta final el radical intenta hacer llegar a todos los ciudadanos lo que serían sus ejes de acción de conseguir una banca en el Concejo Municipal. “Hace mucho tiempo que venimos construyendo este proyecto, que por supuesto es mucho más amplio de lo que podemos mostrar en un volante, pero tratamos de sintetizar en este tiempo de campaña lo que son para nosotros las prioridades a abordar en Rafaela” inició y continuó: “Nunca dejamos de visitar los barrios y toda esa información que se fue recabando la trabajamos con profesionales que nos asesoraron técnicamente, de esta conjunción, de la experiencia de vecinos y la mirada experta, armamos lo que denominamos P.A.I.R, Plan de Asistencia Integral para Rafaela”.

El mismo hace fuerte hincapié en 5 ejes: Alimentación, donde se propone la firma de convenio con la fábrica de alimentos de la Universidad Nacional del Litoral (Programa que funciona exitosamente en la ciudad de Santa Fe), asistencia 100% en jardines y escuelas, para que todos los chicos tengan sus comidas aseguradas, y capacitación a instituciones (clubes, merenderos, comedores, etc) y trabajo coordinado territorialmente. En cuanto a educación, insisten en la creación de más jardines maternales, la descentralización del ITEC, acercándolo a las vecinales y crear convenios con las universidades privadas para becar el costo de las carreras a alumnos de bajos recursos con buenos rendimientos en la escuela secundaria, como así también pensar en albergues universitarios en las localidades de Santa Fe Rosario y Córdoba.

El acceso al empleo y a la vivienda son preocupaciones centrales para el pre candidato, “tengo 30 años y sé por experiencia y por charlar con mis amigos, lo complejo que es alcanzar el primer trabajo o tu casa propia, dos derechos cruciales que en la juventud, como en otras franjas etarias por supuesto, es difícil”. Ante esto, el radical del espacio Cambiemos propone la reactivación del Instituto Municipal de la Vivienda y la venta del Predio de la Flor para generar fondos construir viviendas en otros terrenos municipales. “Esto yo lo relaciono mucho con la eficiencia en el manejo del dinero público, tenemos que tener claro que este es un derecho primordial y hacer los esfuerzos pertinentes para que acá vaya mayor cantidad de inversión por parte del Ejecutivo”. Respecto al acceso al trabajo, Viotti comparte que hay que darle lugar a las PyMEs, potenciándolas y apostando a ellas como generadoras de empleo. “Una alternativa puede ser que se generen exenciones impositivas para quienes contraten nuevos empleados. Al mismo tiempo, retomando los ejes de educación, la formación en oficios es estratégica para brindar salidas laborales al mismo tiempo que se da contención a los jóvenes”.

“Seguridad merece un párrafo aparte” expresa el pre candidato “hay dos maneras de entender la seguridad, una pensada a largo plazo y es la obligación de cubrir las necesidades básicas de todos los rafaelinos. Seguridad es tener para comer todos los días, es tener dónde dormir y dónde educarte. Este objetivo es omnipresente en todas las miradas de trabajo. A corto plazo y respondiendo a las competencias del estado local, entendemos que se debe potenciar la GUR, creando un destacamento al sur de la ciudad, capacitando a los miembros, invirtiendo en vehículos y cámaras de seguridad. Hay que sentar en una misma mesa a las autoridades responsables y generar un mapa de delito que luego sea abordado con patrullajes e investigación. Debemos también atacar las economías de delito: control de locales de ventas de electrónica usada, control de chacharitas, convenio para generar banda negativa en los celulares robados. En fin, estamos convencidos que hay muchas acciones que aún no se implementaron y que dificultarían el accionar de malvivientes”.

Para finalizar Viotti agradece el espacio e invita a creer en la renovación “Somos un equipo muy diverso, la gran mayoría no proviene de la política, contamos con la experiencia de acompañar durante 16 años al Concejal Bottero y toda la energía de personas honestas con una mirada nueva de la política”.