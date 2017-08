Toledo y Bruno, eliminados

Argentina sufrió dos decepciones con los dos hombres que defendieron los colores del país este jueves en el Mundial de atletismo de Londres, con las eliminaciones de Braian Toledo en lanzamiento de jabalina y Federico Bruno en 1.500 metros. Toledo, de casi 24 años, cortó su racha de grandes finales, después de haber superado la ronda de calificación en el Mundial de Pekín-2015 y en los Juegos Olímpicos de Rio-2016. En ambos casos quedó luego décimo de la prueba. Esta vez, Braian Toledo quedó eliminado en la ronda inicial con una mejor distancia de 75,29 metros, en su tercer intento. En el primero había llegado a 75,24 y el segundo fue nulo. Muy lejos por lo tanto de su mejor marca personal (83,32 m). Quedó en el global de la primera ronda en un 28º lugar de 32 competidores. Toledo había apostado este año por un cambio radical, yendo a entrenar a Finlandia y cambiando sus métodos de preparación, pero por ahora la apuesta no funcionó.Poco antes, su compatriota Federico Bruno había quedado eliminado en la primera ronda de los 1.500 metros, por apenas seis centésimas, tras quedar octavo en la segunda serie. Al no entrar entre los seis primeros de la carrera que pasaban de forma automática a semifinales, Bruno debía confiar en su marca de 3:43.16, para ser repescado como uno de los seis mejores tiempos. Pero el argentino tuvo al final el séptimo mejor tiempo, a seis centésimas del último repescado, el keniano Ronald Kwendi (3:43.10). El argentino de 24 años, reciente campeón sudamericano de la distancia, que disputó el año pasado la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, no pudo acercarse a su récord nacional de 3:38.35, logrado en 2015, ni a su mejor marca esta temporada (3:38.49)La marplatense de 22 años, Belén Casetta, cumplió su sueño, el objetivo que se había marcado para el Mundial. Pero no la tendrá fácil en la final de los 3000 metros con obstáculos, que se correrá este viernes desde las 17.25 (hora argentina) en el Estadio Olímpico. Tras superar la serie de clasificación con récord sudamericano (9m35s78/100), y quedar entre los 12 mejores tiempos de las 40 atletas participantes, largará con la peor marca previa de las 15 que integran la grilla. Y para apuntar a una medalla, algo que confiesa que es "difícil, pero no imposible", deberá acercarse a los nueve minutos. Una carrera contra el reloj en la que tendría que bajar 35 segundos el récord del miércoles. La keniata Celliphine Chepteek Chespol, de apenas 18 años, fue la vencedora de su serie con un tiempo de 9m27s35/100. La joven africana posee la mejor marca de la temporada (8m58s78/100) y la segunda de la historia, por lo que aparece como la gran candidata para llevarse la medalla de oro.