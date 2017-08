El primero del "León"

Anoche, en el juego pendiente de ladeldede9 de Julio derrotó 1-0 a Unión de Sunchales y así logró quedarse con su primera victoria en el torneo.El único tanto del partido, disputado en el Soltermam, fue anotado por Alustiza, a los 20m del complemento. En Reserva ganó el ‘León’ por 2 a 1.Ahora, sólo queda un cotejo pendiente y es el de Florida de Plaza Clucellas vs. 9 de Julio, correspondiente a la cuarta fecha. El mismo se podría jugar la próxima semana, previo al inicio del quinto capítulo, recordando que este fin de semana no habrá acción debido a las elecciones.Ferrocarril del Estado 10, puntos; Florida de Plaza Clucellas 9; Dep. Libertad 9; Atlético de Rafaela 7; Peñarol 7; Brown San Vicente 6; Argentino Quilmes 6; Unión 5; Arg. Humberto 5; Dep. Ramona 4; Sportivo Norte 3; 9 de Julio 3; La Hidráulica 3; Ben Hur 0.Belgrano de San Antonio con 17 puntos se quedó con el Clausura de la Juvenil Mayor de la Primera C, mientras que Juventud Unida de Villa San José lo hizo en la Menor.Lo sucedido en la séptima y última fecha del torneo de Liga Rafaelina de Fútbol:Atl. Esmeralda 2 (Issac Arriola y Leandro Urquia) vs. Libertad E. C. 0, Atl. San Isidro 3 (Javier Garnica, Maximiliano Quinteros y Facundo Sánchez) vs. Susana 0, Juv. Unida 0 vs. Belgrano 1 (Isaías Wellig). A Bella Italia le dieron los puntos ya que Aureliense no presentó la divisional.Atl. Esmeralda 1 (Gabriel Ambordt) vs. Libertad E.C. 0, Atl. San Isidro 0 vs. Susana 0, Bella Italia 2 (Federico Barberis y Francisco Dominino) vs. Aureliense 2 (Tomás Videla y Santiago Dayer), Juv. Unida Villa 2 (Pablo Beck y Fabricio Gorlino) vs. Belgrano 0.