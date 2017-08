En los penales, San Lorenzo se metió en cuartos de final

Como Sebastián Torrico en la Copa Libertadores de 2014, ahora es Nicolás Navarro el que se viste de héroe. Otra vez en la definición por penales. Otra vez sufriendo, otra vez a punto de quedar eliminado. Jugó mal pero pasó. Perdió en los 90 minutos pero terminó festejando. San Lorenzo está en cuartos de final y ahora chocará con Lanús. Tuvo su debut Gabriel Gudiño, el ex Atlético de Rafaela que ahora juega en el 'Cuervo' e ingresó en el complemento. También sumó algunos minutos Fernando Luna en el conjunto ecuatoriano.

Fue una noche de sufrimiento en el Bajo Flores hasta que Nico Navarro le tapó el penal a Ramos y desató la alegría de la gente. Fue 5-4 para el Ciclón en la definición desde los doce pasos luego del 1-0 de Emelec en los 90 minutos.

En la tanda de penales, convirtieron para el equipo argentino Blandi, Caruzzo, Angeleri, Gudiño, Reniero; Belluschi su disparo. Para los visitantes anotaron Gaibor, Preciado, Píriz, Caicedo. Mientras que Nico Navarro le atajó los remates a Luna y a Ramos.



Los cuartos: River vs Jorge Wilstermann, San Lorenzo vs Lanús, Santos vs Barcelona de Ecuador, Botafogo vs Gremio.