Para tener en cuenta

Las redes sociales no están alcanzadas por la veda que prohíbe hacer campaña o difundir datos electorales dentro de las 48 horas previas a los comicios, aunque los blogs y periódicos digitales sí están regulados por las normas electorales. Además de ponerle un límite a la campaña proselitista, la normativa también prevé la prohibición para la publicación de encuestas y todo tipo de declaraciones de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales.

La veda establece también que desde doce horas antes y hasta tres horas después del cierre de los comicios también se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y que a partir de la medianoche previa a la elección los locales bailables deben permanecer cerrados.

Durante las 8:00 y 18:00 del domingo no podrán realizarse espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas, ni toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral. Además, a 80 metros de las mesas de votación tampoco podrán llevarse a cabo (desde doce horas del acto comicial) reuniones de electores en los domicilios, ni utilizar depósitos de armas, abrir organismos partidarios ni distribuir boletas.