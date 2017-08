Salarios suben 13,3% en primer semestre

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los salarios aumentaron 13,3% durante el primer semestre y lograron así ganarle a la inflación por un punto y medio, según datos publicados ayer por el INDEC. El Indice de Salarios total registrado mostró un crecimiento de 13,4% a lo largo de los primeros seis meses del año. El sondeo indicó que esa mejora fue producto de una suba de 13,9% correspondiente al sector privado registrado y un aumento del 12,6% del sector público.

El instituto que conduce Jorge Todesca calculó que en los últimos doce meses analizados la variación acumulada fue de un 29,7%. La medición del total de los salarios, que incluye el sector no registrado, tuvo un aumento acumulado de 13,3% a lo largo de los primeros seis meses del año, subrayó el estudio. En ese sentido, resaltó que el avance se dio a causa de una suba de 13,4% del total registrado, mientras que el segmento privado no registrado alcanzó una incremento de 12,6%.

A su vez, dio a conocer que la inflación para los últimos doce meses, con junio como referencia, fue de 21,9%. Los sueldos pudieron superar a la inflación en el primer semestre tanto en el sector privado como público, incluso en el segmento no registrado. Sin embargo, la mejora alcanzada a lo largo de este año no es suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2016, que se ubicó en torno a los 5 y 8 puntos.



AUMENTO PARA

LOS TELEFONICOS

Trabajadores telefónicos y las empresas de telecomunicaciones acordaron un aumento salarial del 20 por ciento más un pago extraordinario y una cláusula de revisión por inflación. Así lo señalaron representantes gremiales de la actividad de las telecomunicaciones agrupados en la Mesa de Unidad Sindical, tras el acuerdo alcanzado con las principales empresas del sector en el país. El entendimiento contempla un pago único extraordinario a todos los trabajadores de la actividad y el inicio de las negociaciones para la adecuación de categorías de los trabajadores, en principio de la telefonía móvil.