Antena en el 17 de Octubre: vecinos piden una audiencia

Un grupo de vecinos del barrio 17 de octubre, preocupado por la instalación de una antena de telefonía en el sector, envió una nota al Concejo Municipal en donde solicita una "audiencia con carácter de urgencia" para analizar "esta problemática".

En la misiva, los vecinos firmantes dan a conocer "nuestra postura totalmente negativa respecto a la instalación de una antena de telefonía celular".

"La empresa Amium SA cede en forma de alquiler una parte de su predio a la empresa Telecom para que allí se instale una torre antena de telefonía celular, obra que está comenzando a realizarse", indican y agregan que "nuestra firme consulta es saber por qué razón no se hacen cumplir las siguientes leyes, a nivel provincial la Nº 12.362, en su artículo 1º dice: que el Municipio puede prohibir la instalación, en el capítulo 4º 'Zonas prohibidas' en su artículo 9º hace mención que queda prohibida la instalación de antena cualquiera sea su tipología en plazas o parques y en inmuebles frente a estos".

Agregan que "el artículo 10º menciona claramente que a partir de la presente ley queda prohibida la instalación de todo tipo de antena para telefonía móvil con sus diferentes tipos de soportes y estructuras, en inmuebles donde funcionen establecimientos educacionales, clubes, instituciones intermedias, centros de salud y cualquier otro ámbito de concurrencia masiva de público y en terrenos lindantes a los mismos".

Añaden que "el artículo 11º dice que los municipios y comunas de la Provincia, en ejercicio de poder de policía, tiene a su cargo la habilitación y fiscalización de todo tipo de antenas para telefonía con sus diferentes tipos de soportes y estructuras, los elementos técnicos necesarios. Si el resultado de los controles evidenciare la falta de cumplimiento de las normas establecidas, previa intimación a la empresa, se procederá a suspender la habilitación otorgada para la instalación". Esto último es lo que finalmente sucedió: se estaba construyendo en un lugar que no era el habilitado.

"Si esto fuera poco -afirman- la Municipalidad en su ordenanza Nº 3416 tomo 2 reglamentación de instalación de antenas, obras privadas, confirma lo anteriormente descripto por la ley provincial, la cual pasamos a detallar según inicia diciendo en su considerando "que es oportuno extender un ordenamiento de la instalación de antenas y elementos complementarios de todos los servicios de comunicaciones para evitar que estos nuevos elementos se multipliquen en forma no prevista produciendo un efecto no deseado en el paisaje urbano y la consecuente contaminación visual y/o ambiental que su emplazamiento supone".

De acuerdo al texto de los vecinos, la antena en cuestión sería de tipo 3 y por lo tanto, podrían instalarse en "zonas rurales, zonas suburbanas, y en distritos o áreas urbanas no residenciales (o sea fuera de la zona de la ciudad donde no existan viviendas) además menciona que no podrán instalarse estos elementos en un radio menor a 100 metros de guarderías, establecimientos educacionales de cualquier naturaleza, geriátricos, establecimientos de salud, clubes, templos religiosos, plazas y parques recreativos, medidos estos desde el eje de soporte de la antena al límite más cercano del lote en donde se emplacen los usos mencionados".

"Hoy debido a que esta problemática que nos involucra a todos como parte de esta sociedad nos damos cuenta que la ordenanza no está a la altura de las circunstancias, ya que da lugar a diferentes interpretaciones y lo ideal sería que se modificara para que esto resulte bien claro y específico para todas las partes involucradas y de una sola lectura", entienden

También marcan que las ondas que emiten estas antenas han sido clasificadas por la Organización Mundial de la salud como "posibles cancerígenas". "Razón por la cual pedimos claramente que se revea esta decisión y que sea reubicada en un sector apto para el desarrollo de esta actividad y no en un barrio joven y lleno de niños que merecen que tanto familiares, políticos, empresarios y comunidad toda le propiciemos una buena y saludable calidad de vida", concluyen.



SEIS DESPACHOS

Hoy a partir de las 19, se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria del Concejo Municipal. Entre otros temas, declararán de interés municipal el 3er Encuentro Regional de Mejora Continua así como también la lucha contra cualquier tipo de cánceres, pedirán difundir los derechos de niños/as y adolescentes a través de folletería en escuelas y vecinales, rechazarán las expresiones de un concejal tucumano, reclamarán obras en el sector denominado “Loteo Jockey Club” y un refuerzo lumínico para la plaza 25 de Mayo.



CORTOS ACONCEJADOS

Mañana jueves 10 de agosto a partir de las 18,30 se llevará a cabo una nueva proyección de “Cortos Aconcejados” en la Sala de Sesiones, con entrada libre y gratuita. En esta ocasión se podrá ver el cortometraje de Payamédicos de Rafaela, realizado por alumnos de la UCES.