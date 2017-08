"El balance que hacemos de la Expo Rural fue exitoso"

Luego de la realización de la 110ª edición de la Expo Rural de Rafaela y la región realizada en el predio ruralista de avenida Brasil 497, este cronista de LA OPINION le efectuó una entrevista con el médico veterinario Pedro Rostagno, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, que a continuación se transcribe.-El balance que hacemos es que ha sido una Expo exitosa, debido a una mejor situación del campo y con mayor optimismo de los expositores; por esta situación hizo que hubiera un mayor acompañamiento. El clima durante los cuatro días de la muestra nos acompañó, y sumado a los espectáculos ofrecidos y a las novedades, hizo que la gente concurra. Además, hubo un muy buen apoyo de los medios de comunicación hacia el contenido de la Expo.-El primero, implícito en el discurso, que trabajen mancomunadamente, “basta de tirarse la pelota uno al otro”. Los principales reclamos siguen siendo el tema infraestructura y financiamiento, al que agregamos el tema de la inseguridad rural.-Si, hay varias denuncias sobre este tema.-Los que tienen que ver con la comunicación de las escuelas rurales y donde están ubicados los tambos que necesitan sacar la producción diariamente.-Según los informes, se lleva hasta el 74% de la renta obtenida.-Seguir mejorando.Ciertamente, la Expo Rural conlleva una apretada y extenuante agenda durante varios días (previos y durante la edición del jueves al domingo últimos), entonces alcanzar el objetivo de entrevistar a Rostagno no fue tarea sencilla porque esta semana se habrá ocupado de aspectos personales que fue postergando para más adelante. En el cuestionario de preguntas formuladas a había otras tres, pero el entrevistado prefirió no responder:-Sobre las prometidas obras para paliar las inundaciones pasadas y evitar las próximas que vengan, ¿en qué estado está el proyecto de la canalización del Vila-Cululú?-En la última inundación, se formó un grupo de productores autoconvocados porque no se sienten representados por las instituciones agropecuarias, ¿han tenido algún tipo de diálogo?-Después de 12 años de gobiernos kirchneristas, el actual gobierno macrista lleva menos de dos años en el poder, ¿hubo mejoras para el sector y cuáles son las materias pendientes?Respecto a cuáles fueron los puntos altos del éxito de la 110ª edición, hay que destacar los 200 expositores que hubo en esta oportunidad en medio de la crisis que vive el país, el precio de la entrada que se mantuvo igual al del año pasado, las propuestas renovadas para la gente de campo con animales y maquinarias, como así también las propuestas para los visitantes en cuanto a espectáculos, especialmente la gran convocatoria del grupo santafesino de cumbia "Los Palmeras". Entre el sábado y el domingo hubo alrededor de 10.000 personas.En materia de charlas y capacitaciones, hubo exposiciones diversas y específicas para el sector, las investigaciones realizadas por los profesionales locales del INTA y la visita de dos periodistas de lujo de Buenos Aires: Héctor Huergo de Clarín y Hugo Alconada Mon de La Nación.Este último motivó a los periodistas presentes en la conferencia de prensa a que hagan investigaciones, previo a la charla sobre “El país después de las elecciones de octubre: escenarios posibles”, destacando que "investigar lleva una mezcla de presupuesto, recursos como cantidad de personas. En un momento he llegado a tener 50 investigaciones simultáneas. También pasa por una cuestión de voluntad...".