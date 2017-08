La felicidad de Natalia Vera, tricampeona panamericana

Fue el torneo menos imaginado para Natalia Vera. Mucho más que soñado, porque ser la gran figura del Panamericano Juvenil en México, ganando tres medallas de oro, no entraba en el pensamiento más optimista de la ciclista santiagueña que representa al Club Ciclista de Rafaela."La verdad que muy contenta de este campeonato, más que nada orgullosa. No me imaginaba ganar tres medallas de oro, la verdad que sin palabras".En el velódromo Code Jalisco de Guadalajara subió a lo más alto del podio de la velocidad, los 500 metros con partida detenida y el keirin. También fue cuarta en velocidad por equipos, junto a Maribel Aguirre, y undécima en la prueba en línea de ruta."Yo más que nada iba a buscar buenos resultados en los 500 metros, me inclinaba por eso porque lo venía preparando 8 meses. Pero en el primer día de la velocidad veía que iba muy bien, con una cubana que estaba muy rápida. Primero había hecho el récord panamericano con 11s438 y luego ella me lo superó con 11s414. Pero luego en los matchs estuve bien y pude conseguir el primer oro".En los 500 metros, la oriunda de Beltrán en clasificación metió un tiempo de 35s6 y en la final ganó con 35.00, no quedando demasiado lejos del récord Panamericano. Lo más curioso para ella fue lo del keirin. "No tenía nada de expectativas, una sola vez había competido en la especialidad, ya que en Argentina no se corre. Ibamos a ver como salía, y salió bastante bien".Sobre tantos momentos emotivos subiendo al podio, reconoció que "el primer día lloraba de la emoción, soñaba con que alguna vez en cualquier país esté arriba y cante el himno, es algo inexplicable".En el final del campeonato, salió a la ruta y su desempeño también la dejó muy conforme. "Estoy contenta porque llegué en el segundo pelotón y es un buen resultado porque hubo una subida de un 9 por ciento, complicada, pero me la he bancado. Pude sprintar en el pelotón y eso me puso contenta", expresó sobre esa competencia.LA SEGUNDA TIERRANatalia, como lo hizo en su momento Mariela Delgado, llegó a Rafaela con muchas ilusiones. La diferencia es su juventud, ya que tiene solo 18 años y los grandes resultados, sobre todo a nivel internacional, han llegado mucho más rápido de lo esperado.Vive en el Club Ciclista y tiene los afectos en la gente relacionada con el Club y el ciclismo rafaelino. "Con Dani y Norbe (Capella) para este Panamericano nos venimos preparando desde hace 8 meses, desde el año pasado en el campus UCI, a conciencia. Yo dejo todo entrenando y ellos lo mismo. En Rafaela son mi segunda familia y hoy en día puedo decir que son mi primera familia, porque son como mis papás, tíos, mis abuelos, mis compañeros. Y agradezco mucho eso".AL MUNDIALNatalia estará viajando hoy a su provincia, Santiago del Estero. Seguramente en Beltrán tendrá un gran recibimiento, pero no habrá demasiado tiempo para descansar. El jueves venidero viajará a Italia con el resto del equipo argentino para el Mundial de la categoría."Vamos a hacer las mismas especialidades que en el Panamericano, solo que en pista porque ruta no hay", explicó de cara a su nuevo reto.