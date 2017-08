La ‘Crema’ debutaría de visitante ante Los Andes

La pretemporada que viene llevando adelante Atlético de Rafaela es atípica. Ya lleva casi 25 días de preparación y aún restan unos cuantos más para arribar al 16 de septiembre, fecha estipulada para el inicio del próximo torneo de la Primera B Nacional.Mientras Lucas Bovaglio y su cuerpo técnico van conformando el plantel, el equipo se va probando en los juegos de Copa Santa Fe. A pesar de esto y su clasificación a la semifinal del certamen provincial la cabeza, en todos por Alberdi, está puesta en la ‘B’ y en tratar de ser un equipo competitivo y pelear por uno de los dos ascensos a Primera División que dará la categoría.La próxima semana se estará confirmando el formato pero en un primer momento serán 25 equipos todos contra todos a una rueda y habrá dos ascensos y seis descensos. En la información que se filtró y aún no fue oficializada Atlético de Rafaela estaría debutando ante Los Andes y de visitante.La “Crema” junto a Quilmes, Sarmiento de Junín y Aldosivi de Mar del Plata son los cuatro elencos que perdieron la categoría en el último torneo de Primera y jugarán la próxima temporada en la B, sumándose Mitre de Santiago del Estero, el Deportivo Morón y Argentino Agropecuario de Carlos Casares como los ascendidos. A estos, para conformar los 25 equipos, hay que sumarles: All Boys, Almagro, Boca Unidos de Corrientes, Brown de Adrogué, Deportivo Riestra, Ferro Carril Oeste, Flandria, Gimnasia de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Juventud Unida de Gualeguaychú, Los Andes, Nueva Chicago, San Martín de Tucumán, Santamarina de Tandil, Sportivo Estudiantes de San Luis y Villa Dálmine.El plantel ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la mañana de hoy y el DT Lucas Bovaglio podría probar el equipo que utilizará para recibir el sábado, a las 15:30 hs, a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto por la semifinal de la Copa Santa Fe.En relación al once inicial y teniendo en cuenta el trabajo táctico y de posición que realizó en la jornada de ayer se podría prever el debut de Nicolás Dematei, defensor que se sumó a la ‘Crema’ el martes.Una probable formación titular sería con: Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Franco Lazzaroni y Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Enzo Copetti, Manuel Bustos y Mauro Albertengo.El árbitro del cotejo de este sábado será Carlos Boxler,Ya se confirmó la salida de Mateo Castellano (a Estudiantes de San Luis), en las próximas horas se estaría definiendo lo de Alfredo Pussetto (podría ir a Godoy Cruz) y Diego Armando Montiel es otro de los que no continuará en Alberdi. El mediocampista ofensivo será cedido a préstamo a Juventud Unida de Gualeguaychú (B Nacional) y el próximo lunes estará sumándose a los entrenamientos.