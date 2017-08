Pocho Bossana: "Somos un equipo de militantes"

La lista "Mística y Dignidad Peronista-Rafaela" se ha mostrado en esta campaña electoral como "la voz de los trabajadores" o como una especie de salvoconducto con los vecinos de los barrios. Sobre todo, de los barrios menos beneficiados de la ciudad, y con algunas carencias de servicios.Al frente está el reconocido Rubén "Pocho" Bossana, histórico militante del justicialismo local, a quien lo secunda el docente y músico Sergio Grazioli. Con expectativa, los integrantes participarán como pre candidatos a concejales en las elecciones primarias del próximo 13 de agosto dentro del Frente Justicialista."Somos un equipo de militantes y con mucho tiempo caminando la calle y trabajando en los barrios. Cada uno de nosotros hemos tenido a través de los años algún acompañamiento en las organizaciones barriales. Cooperadoras de escuelas, vecinales, clubes, grupos juveniles... Nos dio la soltura y el empuje para llegar a conformar esta lista", dice orgulloso Bossana, que destaca y cuenta las repercusiones que ha tenido en el último tiempo como cabeza de grupo: "tenemos mucho contacto con la gente y están contentos de que nos hemos largado al ruedo. La gente nos dice lo que nosotros sabemos y no pide grandes cosas: luz, cloacas, asfalto, las alcantarillas o desagües. El que vive en el centro o en determinado sector, pareciera que son cosas que no importaría. Y son cosas comunes, nada del otro mundo", destacó.La lista está integrada además por Graciela Borgiattino (más conocida en el ambiente artístico como Graciela Del Monte), la Lic. Beatriz Gramaglia y Lucas Marín. La nómina se completa con Norma Núñez, Horacio Crivoi y Daniel Martínez como suplentes."La gente quiere escuchar otras voces en el concejo municipal y que no sea tan corporativo. Y por eso hemos tenido un buen recibimiento y el cariño de la gente, sobre todo. Participar para nosotros, es como si ya hubiésemos ganado", dice muy contento Pocho.Por su parte, Grazioli habló de algunos proyectos que tienen en la lista. "Yo viajo permanentemente en los minibuses y conozco la problemática. El resto de los candidatos no lo hacen y no conocen", dice. Esto lo relacionó con el tránsito que hay en Rafaela, al que calificó de "caos" y propuso: "estamos convencidos que en este momento del país, los funcionarios deben devolver un 30% de sus dietas para conformar un fondo de emergencia, para lo que se necesite. Esto es lo que vamos a hacer si llegamos al concejo, y lo que le vamos a pedir a los demás concejales, como al Intendente y a todo su gabinete, en este momento de crisis", sentenció.Claudia Giaccone, diputada provincial del PJ de Santa Fe, respaldó el apoyo a esta lista que encabeza Bossana y expresó al respecto: "estoy orgullosa de que hayan aceptado el desafío de ser protagonistas esta vez porque realmente son compañeros que hace años que están militando, apoyando distintos candidatos que tienen sus vertientes, pero que la realidad hoy indica que la sociedad quiere renovación pero con gente honesta, políticos sensibles, comprometidos que le cambien la vida. A veces parece que un concejal no tiene muchas funciones, cosa con la que no estoy de acuerdo porque puede hacer muchísimo", expresó.En tanto, se refirió al candidato diciendo que "todos lo conocen por el trabajo gremial que hace y creo que la ciudad rafaelina tiene una oportunidad muy buena de elegir representantes dignos, cercanos, presentes y que tienen la garantía de que van a estar escuchando y respondiendo la demandas e inquietudes que tienen todos", dijo y agregó al respecto: "ya la realidad cambia y vos pasás a ser protagonista. Tienen un equipo de compañeros que todos los días crece con la gente que se suma y esto genera un efecto contagio. Las soluciones tienen que venir desde la política, pero de una política que hoy más que nunca demanda honestidad, compromiso y cercanía", concluyó.