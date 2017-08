Precandidatos cierran sus campañas antes de la veda

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los precandidatos de las principales fuerzas políticas cerrarán hoy sus campañas antes del inicio de la veda de cara a las PASO de este domingo, en las que se definirán los postulantes a diputados y senadores nacionales que competirán en las generales de octubre.El comienzo de la veda electoral será el viernes a las 8:00, desde cuando quedarán prohibidas las actividades proselitistas y todo tipo de declaración de propaganda política de los precandidatos en los medios de comunicación, aunque eso no rige para las redes sociales, como Twitter y Facebook, debido a que la legislación aún no fue actualizada.Con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, el frente Cambiemos culminará su campaña nacional este jueves con un acto en la capital de Córdoba, provincia en la que el líder del PRO obtuvo una gran cosecha de votos en las elecciones de hace dos años que lo llevaron a la Casa Rosada.La ceremonia se realizará desde las 19:00 en la Plaza de la Música en el barrio Alberdi, antes conocida como La Vieja Usina, donde el mandatario estará acompañado por los precandidatos a diputados nacionales de la provincia (Córdoba no elige senadores en este turno) Héctor Baldassi, Soledad Carrizo y Gabriel Frizza.Se espera que Macri brinde allí un discurso en línea con los de las últimas semanas, convocando al electorado a "no volver al pasado" y respaldar el camino iniciado desde su llegada al poder. En tanto, el cierre de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires estará a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien se puso al hombro la campaña y este jueves a las 20:00 liderará un acto estilo 360 grados en el Club Asturiano de Vicente López (Avenida Libertador al 900), donde se mostrará con los candidatos a senadores, Esteban Bullrich y Gladys González, y a diputados Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro.La precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner cerrará este jueves a las 17:00 su campaña con un acto en la Universidad de La Matanza, ubicada en la localidad de González Catán, el distrito de mayor peso electoral y en el que la exmandataria busca sacar una buena diferencia de votos que le permita alzarse con una victoria.Acompañada por el segundo postulante a senador Jorge Taiana y los aspirantes a una banca de diputados Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Fernando Espinoza, Vanesa Siley y Daniel Scioli, Cristina Kirchner brindará allí su mensaje de cierre, en tanto que el búnker de campaña el domingo será en el Club Arsenal de Sarandí, indicaron fuentes del espacio a NA.El líder del frente 1País y precandidato a senador, Sergio Massa, tendrá este jueves una "maratón de recorridas" y a las 17:30 encabezará un acto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco, en su pago chico del partido de Tigre, donde se mostrará con su socia y también postulante para la cámara alta, Margarita Stolbizer. Allí, Massa y Stolbizer, junto a los precandidatos a diputados por la provincia, Felipe Solá, Mirtha Tundis y Daniel Arroyo, y por Capital Federal, Matías Tombolini y Florencia Arietto, machacarán con un discurso "anti-polarización", buscando seducir al electorado reacio a la figura de Cristina Kirchner y que tampoco comulga con el macrismo.Por su parte, el postulante a senador por la provincia de Buenos Aires del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, encabezó su último acto en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, y este jueves desarrollará una "jornada militante" en distritos del sur del conurbano, que consistirá en una serie de recorridas con visitas a locales comerciales y actividades junto a militantes de su espacio.El Frente de Izquierda decidió cerrar su campaña este jueves con un acto a las 18:00 en la carpa que instalaron los trabajadores despedidos de PepsiCo frente al Congreso Nacional, donde estarán los precandidatos por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, Christian Castillo y Romina del Plá, entre otros.