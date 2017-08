Para frenar suba del dólar, BCRA vendió 584 millones

Nuevamente la autoridad monetaria no tuvo más opciones que sacrificar reservas para moderar el alza del dólar. En nueve jornadas, el Central ya resignó U$S 1.300 millones de sus reservas.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Banco Central debió vender ayer USD 584 millones en una jornada en la cual el dólar se disparó a un nuevo récord de $ 18,04 por una fuerte demanda ante la cercanía de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).Según el promedio que realiza el Banco Central, la divisa norteamericana finalizó la jornada a $ 17,53 para la compra y $ 18,04 para la venta, lo cual representó una suba de siete centavos respecto de la jornada anterior. El Banco Central indicó en un comunicado que este miércoles en el mercado de cambios tuvo una participación vendedora por USD 584 millones.Así, el organismo volvió a sacrificar reservas y realizó la mayor intervención durante el Gobierno de Mauricio Macri, en un intento por moderar la corriente compradora que puso presión a la divisa en medio del clima electoral. Desde el 28 de julio último, el Banco Central destinó poco más de 1.290 millones de dólares para evitar que el billete ´verde´ supere los $ 18.Este miércoles, algunos bancos y casas de cambio llegaron a pedir $ 18,15 por dólar en el microcentro porteño. La fuerte demanda se da de cara a las elecciones primarias y frente a las encuestas que no exponen números favorables para el oficialismo.Los inversores tienden a dolarizar carteras a modo de cobertura, lo cual presiona sobre el precio de la divisa. La corriente compradora volvió a obligar a concretar intervenciones oficiales para poder equilibrar el mercado y contener el aumento del dólar. Las ventas oficiales impactaron, especialmente, luego del mediodía, y lograron que en el segmento mayorista mermara el incremento para luego alcanzar un leve retroceso.El dólar en ese mercado pudo cortar con la racha alcista y cedió 2 centavos a $ 17,70, ante un nivel récord en el volumen de operaciones. El vicepresidente segundo del Banco Central, Demian Reidel, ya había advertido días atrás: "Si vemos algo que no nos gusta, una dinámica rara o disruptiva, vamos a intervenir".El organismo retomó las intervenciones cuando el dólar superó por primera vez los $ 18 el 28 de julio último, oportunidad en la que vendió USD 305 millones. El Banco Central no intervenía desde mayo, cuando hubo compras por 100 millones diarios a lo largo de once jornadas consecutivas. El martes el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios a $ 17,51 comprador y $ 17,97 vendedor.Las expectativas en la plaza local respecto de que el dólar va a continuar con tendencia ascendente se hacen cada vez más fuertes, lo cual lleva a un crecimiento de interés por comprar divisas y dejar de apostar al peso.