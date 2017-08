Recomendaciones para evitar estafas

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar las estafas o denominados “cuentos del tío” o secuestros virtuales, la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:Estar atento ante llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brindar información personal ni bancaria. Mantener la calma. Instruir a los niños a no brindar información privada ante llamados telefónicos. No manifestar que se encuentra solo o que lo estará. Si recibe un llamado telefónico de personas que dicen ser un familiar y no reconoce la voz cortar la comunicación e intentar ubicar a ese allegado corroborando de esta manera la veracidad o falsedad de la comunicación.Se recuerda que ni la Policía ni los Hospitales informan de manera telefónica sobre hechos desgraciados o accidentes. Ante un llamado de estas características corroborar con el 911 antes de aportar datos. Instalar un identificador de llamadas en el teléfono, a fin de constatar la procedencia de las mismas. Si se recibe un llamado o mensaje de texto afirmando que ha resultado ganador de un premio, recordar que no se debe depositar ni pagar dinero alguno hasta asegurarse de la veracidad del mismo. Si desea realizar cambio de billetes de moneda nacional a extranjera, hacerlo mediante cuenta bancaria. Evitar tener dinero de ahorros en el domicilio.