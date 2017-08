Rodenas: "las amenazas no me harán retroceder"

Luego del mensaje intimidante que recibió Alejandra Rodenas desde la cárcel de Coronda de parte de Ramón Machuca, alias “Monchi Cantero”, líder de la organización criminal Los Monos, la precandidata a diputada nacional por el Frente Justicialista lamentó "el daño que le causan a la política este tipo de acciones". Además recibió el apoyo de propios y ajenos, entre ellos el del gobernador de la provincia Miguel Lifschitz quien aseguró que "las amenazas no la harán retroceder".La candidata por Nuevo Espacio Santafesino (NES) consideró que el video que le envió el Monchi desde la cárcel de Coronda, donde espera por el juicio tras ser procesado por la exjueza, se trató de “una provocación”, para agregar “yo quiero saber hasta qué punto esto está guionado y por quién. Esto es lisa y llanamente una opereta. A cuatro días de las elecciones, ¿qué tengo que pensar?"."Hay tres cosas que me preocupan: que lo haga desde la cárcel en donde se supone que el contacto con el exterior tiene que estar controlado, regulado; que mencione en dónde vivo y en tercer lugar que con esto pretenda ensuciar la investigación. Se trata de una causa que estamos cuidando entre todos y tiene que llegar a juicio para que se reciban las condenas pertinentes", afirmó Rodenas en diálogo con la prensa.“Algo habrá que hacer con el servicio penitenciario y los controles. No señalo a nadie como responsable. Habrá que repensar sobre cómo los medios electrónicos se utilizan en la cárcel”, amplió Rodenas.Por su parte el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, le brindó su apoyo a la precandidata del frente justicialista: “Quiero expresar mi solidaridad a la doctora Alejandra Rodenas, una jueza por la que tengo particular aprecio y estima personal. Lamento estas amenazas que seguramente la han preocupado y no la van a hacer retroceder. Es una persona que está muy jugada en defender las causas en las que ha intervenido”.Ante la difusión de un video grabado en la cárcel de Coronda por Ramón “Monchi” Machuca, los senadores provinciales del Bloque Justicialista se solidarizan con la ex jueza en lo penal, a la vez que exigen del gobierno provincial una profunda y exhaustiva investigación y la adopción de medidas de seguridad para ella, su familia y la de los magistrados intervinientes en las causas que tienen a esta familia como protagonista de los hechos más violentos y sangrientos de los últimos años en Santa Fe.Resultan preocupantes las declaraciones del secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni quien se desliga de sus responsabilidades y recrimina al Poder Judicial y mucho más alarmante aún es que “desde el gobierno provincial salieron a interpretar que el convicto pretende embarrar la cancha” como se afirma en el diario El Litoral, esto demuestra la falta de conducción política que tiene el gobierno provincial del Frente Progresista Cívico y Social en estos 9 años de gobierno en materia de seguridad y ahora también en el servicio penitenciario.