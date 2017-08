Ultimo encuentro sobre el cuidado de la casa común

Fueron un total de 4 encuentros a los cuales asistieron más de 250 personas. No sólo se llevó adelante en Rafaela, sino también en Sunchales, intentando dar a conocer el mensaje del Papa y promover el cuidado del ambiente en diversas localidades. Todos los encuentros fueron plasmados con casos prácticos.En la organización de los eventos estuvieron involucradas distintas instituciones, que intentaron sumar a la comunidad para que desde las diversas esferas sociales, educativas, políticas y productivas se comprenda la urgencia de trabajar en forma diferente hoy para cuidar nuestra casa común.La apertura de la última jornada, realizada anteanoche, estuvo a cargo de María Paz Caruso (directora del Instituto de Desarrollo Sustentable de Rafaela) y Oscar Parra (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas), quienes hicieron una reflexión acerca de todos los encuentros, resaltando la importancia de la participación, en particular de la gente joven.La primera parte de la jornada estuvo a cargo de Andrés Ferrero, presidente de la metalúrgica de Desarrollo de Equipos Industriales (DEISA), empresa que logró el Premio Pyme en la categoría "Alto impacto social y/o ambiental" en el marco de una propuesta impulsada por Banco Galicia y diario Clarín. Se encargó de contar cuáles son las actividades que llevan adelante y cómo pudieron avanzar tecnológicamente en el tratamiento de los residuos, mejorando la vida de muchas comunidades.La continuó el Dr. Pablo Lorenzetti, abogado especialista en Derecho Ambiental, quien reflexionó sobre la relación existente entre la encíclica "Laudato Si" y el derecho ambiental, destacando la función socio-ambiental en el ejercicio de los derechos individuales a través de casos que sentaron precedentes. También mencionó el diálogo entre los diferentes lugares de poder. “Es importante anticiparse a los conflictos ambientales, no actuar una vez que el daño está hecho. Hay que trabajar en la promoción de estas cuestiones ecológicas de manera conjunta, con la mirada puesta en la conversión”.Para cerrar el encuentro, el abogado Alejandro Bonet hizo un repaso de los encuentros anteriores e hizo especial hincapié en los capítulos 5 y 6, bajo la premisa la "cultura del encuentro", especificando la importancia que pone Francisco en generar capacidad de diálogo. Diálogos entre economía y política. Dialogar con la sociedad. Diálogo entre la ciencia y la religión. El capítulo 6 invita a una nueva alianza entre la humanidad y la naturaleza con una conversión ecológica.Acompañaron a ACDE y al IDS, las siguientes instituciones: las Municipalidades de Rafaela y Sunchales, el Obispado de Rafaela, la Coordinación de Ley de Areas Metropolitanas, la Comisión de Justicia y Paz del Obispado, ICES Sunchales, UCSE Rafaela, UCES Rafaela y el Colegio San José de Rafaela.