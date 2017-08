Rossi, sin cambios para Austria

Luego del cuarto puesto alcanzado en República Checa, Valentino Rossi ya está enfocado en Austria, competencia que se disputará el próximo fin de semana, donde finalmente no utilizará el nuevo carenado que ya se probó en la Yamaha. Tanto él como su compañero Maverick Viñales lo usaron en las pruebas del pasado lunes, aunque desistieron de correr con el mismo debido a que "la ganancia en aceleración no compensa lo que pierde en velocidad punta por lleva este nuevo desarrollo". "Con el nuevo carenado perdemos un poco de velocidad punta, así que en Austria no lo usaremos. Allí, la velocidad punta es muy importante. Aunque es verdad que la moto es más manejable porque tienes más carga delante, y no se levanta tanto", explicó Rossi, quien confirmó que si usará la nueva horquilla delantera de carbono que tiene a su disposición.