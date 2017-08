Stewart, a favor del halo

Jackie Stewart, uno de los pilotos más reconocidos de la historia de la Fórmula 1, se mostró a favor del Halo, elemento que la Máxima implementará a partir de 2018, con el fin de mejorar la seguridad de los habitáculos.“El Halo puede salvar vidas”, manifestó el tricampeón del mundo, quién fue tajante con su explicación: “Si alguna de las personas que se oponen a su uso hubiera asistido a tantos funerales como yo y llorado lo que yo lloré por los amigos que perdí, seguro estarían a favor”.“Por suerte, ahora contamos con tecnología que puede evitar esas situaciones”, agregó el escocés, de 78 años, que comparó el rechazo al Halo con lo sucedido a finales de los 60 y las mejoras en seguridad, donde él fue protagonista central, y que también resultó ser foco de críticas: “Los que dicen que ‘este es el final de la Fórmula 1’ son los mismos que me criticaban porque quería mejorar la seguridad. Hasta el uso del casco completo fue criticado, porque se decía que no se podía ver la cara del piloto”, señaló.“Creo que hay que contar con la mayor seguridad posible. Es mejor adoptar medidas preventivas y no esperar a que suceda un accidente para actuar”, concluyó Stewart.