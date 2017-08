TN: se viene la Clase 1

El Turismo Nacional sumará una nueva división en la próxima temporada. Se trata de la Clase 1, que utilizará los autos que hoy están en desuso en la Clase 2. Con esta medida se busca recuperar también a pilotos que este año no están en la especialidad.“Tenemos 36 coches que pueden sumarse. Su preparación será más estándar y tendrán entre 170 y 180 caballos. Contarán con las cajas de cambios MK que empleó la Clase 2 hasta finales de 2015”, le contó a CORSA el presidente de APAT, Hugo Paoletti. Vale recordar que en 2016 la C-2 incorporó una caja secuencial y eso elevó los costos.La idea de APAT es incrementar su parque y, al mismo tiempo, recuperar a pilotos que dejaron de correr en la especialidad por falta de presupuesto. Varios de ellos hoy están en el Turismo Pista como Lucas Bagnera, Andrés D’Amico, Marcelo González y Christian Bodrato Mionetto. Según estimó Paoletti, “en la C-1 se podrá correr con el 60 por ciento del presupuesto que hoy requiere un C-2”. “Ya existe el reglamento de la Clase 1 de TN. Lo que está haciendo nuestro departamento técnico es terminar de realizar las modificaciones necesarias y presentarlo en la CDA del ACA”, agregó el ex piloto.El único antecedente de la Clase 1 data de 1983 con el título de Carlos Rosati (Fiat 128). Con su regreso el TN volverá a tener tres divisiones, algo que ocurrió por última vez en 1995 con las dos clases ya conocidas y la extinta Clase 4 (ex Fórmula Sierra).