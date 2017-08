Minnicelli negó vinculación con mafia de la Aduana

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El empresario Claudio "Mono" Minnicelli aseguró ayer que no es su voz la de las escuchas telefónicas por las cuales la Justicia lo acusa por ser parte de una asociación ilícita dedicada a liberar contenedores trabados en la Aduana y sostuvo que la causa se "politizó". "Pasé de ser Minnicelli a ser el cuñado de Julio De Vido", cuestionó Minnicelli al declarar ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, luego de permanecer nueve meses prófugo de la Justicia.Tras la indagatoria y a raíz de los argumentos del empresario, el juez ordenó una pericia de voz para comparar la registrada en las escuchas con la de Minnicelli, pudo saber NA. La indagatoria continuará el viernes próximo a las 10:00, mientras que para este jueves fue citado como testigo el dueño de la vivienda de la ciudad de Chapadmalal en la que Minnicelli permaneció al menos en los últimos tres meses, antes de ser detenido.El cuñado de De Vido ingresó al juzgado poco antes de las 12:00, luego que el lunes al ser detenido se negara a declarar, y -con un cuarto intermedio de unos 40 minutos de por medio- la audiencia finalizó cuatro horas después, a las 16:00. "¿Qué quieren saber de mí? ¿Quieren saber quién soy?", le preguntó Minnicelli al juez Aguinsky y la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales ni bien arrancó la audiencia.El hombre hizo una exposición en la que explicó que conocía al empresario Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda (ex dueño de la empresa de seguridad para autos Lo jack) por negocios que iban a llevar adelante con el seguimiento satelital de vehículos, y también a Federico Tiscornia, otro de los acusados, porque conocía al padre y hermanastro de aquel, un juez destituido en juicio político.Según dijo, Tiscornia lo llamaba para pedirle trabajo aunque en el expediente consta la declaración del primero asegurando que fue al revés. El cuñado de De Vido explicó además que es un empresario dedicado a la venta de vehículos y que también tuvo en sus proyectos poner algunos restaurantes.Pero la indagatoria se interrumpió cuando el juez le hizo escuchar un audio de una comunicación que tuvo Minnicelli con Tiscornia y en la que el primero fijaba los precios de venta de la mercadería de los contenedores que estaban retenidos en la Aduana una vez liberados.En esa escucha, una de las que hay en los más de 600 cds, Minnicelli incluso ofrecía falsificar los Bill off Landing, esto es la documentación del contenedor, para liberarlo pues estaba trabado por orden judicial. Minnicelli ratificó que no era su voz y, en función de ello, el juez encomendó una pericia auditiva a cargo de Policía Federal que pidió esté realizada para el próximo viernes, y así dar continuidad a la indagatoria del cuñado de De Vido.