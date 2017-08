Caso Maldonado: exigen la interpelación a Bullrich

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Diputados de la oposición y representantes de organismos de Derechos Humanos exigieron ayer la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones en el Congreso por la actuación de la Gendarmería en el operativo que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, en tanto que denunciaron una actitud de "encubrimiento" por parte del Gobierno nacional.La presidente de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, lamentó la ausencia de Bullrich durante la reunión del cuerpo y confirmó su interpelación a la Cámara baja para el jueves 17 a las 14:00, al tiempo que ratificó la convocatoria a la marcha para este viernes a las 17:00 a la Plaza de Mayo con la consigna de "aparición con vida" de Maldonado."Es una pena que la ministra no haya aprovechado esta oportunidad para venir a contar qué piensa el Ejecutivo de todo este caso, el cual creemos que fue de desaparición forzada. La volveremos a convocar, necesitamos saber qué piensa y hacerles muchas preguntas", adelantó la dirigente de Libres del Sur.Los presentes en el encuentro, al que concurrieron diputados de casi todos los bloques, pidieron la separación del cargo del Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, al identificarlo como el responsable "directo" del procedimiento de la fuerza de seguridad contra la comunidad mapuche Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen, donde el joven de 28 años habría sido capturado en el marco de una "desaparición forzada"."Señalamos específicamente a Noceti como responsable porque tuvo participación directa en el episodio que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado. También fue quien ordenó la represión", sostuvo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Les adjudican a Noceti y Bullrich responsabilidad en las tareas de presunto "encubrimiento" mediante la "ocultación de pruebas" (como el lavado de las camionetas con las que se llevó adelante el operativo) y además los acusan de montar una campaña comunicacional de "demonización" de los activistas mapuches para hacer una "justificación retrospectiva" las acciones realizadas por la fuerza de seguridad."No me extraña que Bullrich no haya venido y que no haya venido Noceti porque están muy preocupados por reparar denuncias espectaculares contra miembros de la comunidad mapuche para hacer una justificación retrospectiva de las acciones cometidas allí", apuntó Verbitsky.Al respecto, el diputado del Movimiento Evita Remo Carlotto dijo que "se está construyendo algo que ya vivimos en Argentina que es generar el proceso de investigación de los reprimidos y buscar construir un enemigo que justifique la acción criminal del Estado".Con apoyo de los organismos de Derechos Humanos, el Frente para la Victoria, a través de Diana Conti, intimó a Bullrich para que retire de manera "inmediata" a la Gendarmería del territorio en cumplimiento de la "Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", dado que la "hipótesis" principal apunta contra esa fuerza de seguridad, cuya presencia en la zona podría viciar la investigación y la búsqueda.El único diputado presente en la reunión por parte del oficialismo fue Daniel Lipovetsky (PRO), quien insistió en que "no existen diferencias partidarias" en el reclamo y la preocupación por lo sucedido con Maldonado, e incluso dio su apoyo a la marcha del viernes.No obstante, tomó distancia de las acusaciones contra la Gendarmería, al sostener que "no hay indicios" de la participación de esta fuerza en la desaparición del joven, y defendió al Gobierno, al que definió como "el primer interesado" en la aparición con vida y el esclarecimiento junto a los familiares y amigos de Maldonado.