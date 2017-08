El semillero de la Zona

Al torneo Oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan dos capítulos. Ya tiene dos campeones en la Zona Sur (La Hidráulica en Séptima y Atlético María Juana en Novena), y el resto aún está por definirse. Te contamos todo lo sucedido en la fecha 16ª y lo que se le viene a cada club:Santa Clara 0 - Josefina 0, Florida 2 (Juan Cruz Montenegro y Braian Quintero) - Atlético MJ 0, Talleres MJ 2 (Julio Vivas y Marcos Godoy) - San Martín 3 (Kevin Salzgeber x 2 y Efraín Gómez), Zenón Pereyra 1 (Facundo Canalis) - Bochazo 2 (Iván Giussani y Ezequiel Segovia).Santa Clara 1 (Alan Godoy) - Josefina 1 (Nicolás Gonzalez), Florida 2 (Natalio Priolo y Luca Fanchin) - Atlético MJ 1 (Gerónimo Lauxman), Talleres de María Juana 1 (Alejandro Flores) - San Martín 0, Zenón Pereyra 0- Bochazo 0.Santa Clara 1 (Federico Parola) - Josefina 0, Florida 2 (Lautaro Levrino y Alejo Manna) - Atlético MJ 0, Talleres MJ 5 (Lucas Grandolio x 3, Jerónimo Hernández y Agustín Bonino) - San Martín 1 (Isaías Leguizamón), Zenón Pereyra 1 (Faustino Ochoa) - Bochazo 1 (Ian Martín).Santa Clara 3 (Nahuel Barrientos, Juan Ignacio Suppo y Axel Expósito) - Josefina 0, Florida 0 - Atlético MJ 6 (Nicolás Dominino, Ignacio Notta, Ignacio Vidal, Damiano Jaime, Lisandro Vidal y Francisco Ferrero), Talleres MJ 0 - San Martín 3 (Franco Borgarello x 2 Junior Schtmidhalter), Zenón Pereyra 3 (Atalivar Galante, Lucas Bossio y Gastón Bruno) - Bochazo 0.Florida 1 (Jorge Ruppen) – Atlético MJ 1 (Valentino Romero).San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra, Atlético María Juana vs. Talleres María Juana, Dep. Josefina vs. Florida de Clucellas, La Hidráulica vs. Sp Santa Clara. Libre: Bochófilo Bochazo.Tiro Federal 5 (Nicolás Orellano x 2, Hernán Fernández x 2 y Gabriel Acosta) - Tacural 1 (Jairo Valdez), Roca 0- Moreno 4 (Eugenio Gaido, Marcos Sereno, Nicolás Beltramo y Agustín Senn), Ataliva 6 (Osvaldo Peretti x 2, Alejandro Sudano x 2, Bautista Rodríguez, Tomás Holzmann y Franco Velázquez) - Aldao 0, Ramona 0 - Argentino Vila 2 (Luciano Pérez y Axel Perlo). A Humberto le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.Tiro Federal 1 (Joel Sánchez) - Tacural 0, Roca 0 - Moreno 0, Ataliva 1 (Agustín Piacenza) - Aldao 5 (letra en planilla ilegible), Ramona 3 (Matías Guglielmone x 2 y Tomás Panero) - Vila 3 (Guillermo Mallet y Axel Noriega x 2), Humberto 3 (Juan Leineker, Ciro Leineker y Adrián Díaz) - Unidad Sancristobalense 0.Ataliva 0 - Aldao 0, Ramona 5 (Mateo Guglielmone, Miqueas Franco, Gabriel Battaglino, Mateo Masuero y Facundo Vegas) - Vila 1 (Facundo Ferreyra), Humberto 2 (Gabriel Díaz y Franco Garbagnoli) - Unidad Sancristobalense 0. A Tiro Federal y a Moreno le dieron los puntos ya que Tacural y Roca, respectivamente, no presentaron la divisional.Tiro Federal 2 (Agustín Farías y Valentín Cerrudo) - Tacural 0, Roca 0 - Moreno 2 (Fernando Turquetti y Yoel Barberis), Ataliva 1 (Sebastian Sereno) - Aldao 1 (Maximiliano Lucero), Ramona 4 (Juan Pablo Salusso, Manuel Iglesias, Jeremías Tamagnini e Ignacio Veliz) - Vila 0, Humberto 4 (Yonatan Rodríguez x 2, Bautista Alassia y Gianfranco Grande) - Unidad Sancristobalense 0.Dep. Aldao vs. Dep. Ramona, Moreno de Lehmann vs. Independiente Ataliva, Dep. Tacural vs. Sp. Roca, Argentino de Humberto vs. Tiro Feeral, Unidad Sancristobalense vs. Argentino Vila.