Preparan eventual viaje del Papa a Rusia

ROMA, 10 (AFP-NA). - El número dos del Vaticano, Pietro Parolin, viajará a Moscú desde el 20 al 24 de agosto en donde tratará la eventualidad de un viaje oficial de Francisco a Rusia, la primera de un Papa, dijo este miércoles en una entrevista publicada por el diario Corriere della Sera.

"La preparación de un eventual viaje del Santo Padre Francisco a Rusia es uno de los objetivos de mi visita", indicó al diario italiano el secretario de Estado del Vaticano (jefe de gobierno) anunciando sus fechas de viaje.

En marzo, en una entrevista con el diario alemán Die Welt, Francisco, interrogado sobre sus proyectos de viajes, dijo que no podía ir a Rusia "ya que debería ir también a Ucrania".

Parolin no fue interrogado sobre este punto. En Moscú debe reunirse con el presidente Vladimir Putin y altos representantes religiosos, entre ellos el patriarca Cirilo I, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa.

"En este momento histórico en que asistimos a un aumento de las tensiones y conflictos en diversas partes del mundo, la paz constituye para el papa Francisco, y para mí personalmente, una prioridad clara e ineludible", comentó el brazo derecho del Sumo Pontífice.

La Santa Sede tiene "un interés particular" por la importante zona de Europa oriental, que "además de sus ricas tradiciones culturales y religiosas, tiene un papel en la búsqueda de una mejor estabilidad del continente y una mayor unidad, incluso en las relaciones este-oeste", subrayó.