En junio, creció uso de la capacidad instalada

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La utilización de la capacidad instalada en la industria llegó en junio al 67,1% en junio y alcanzó el nivel más alto del semestre, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En junio del 2016, el índice de utilización de capacidad instalada se ubicó en 64,9%, mientras que en mayo pasado fue del 65,8%.Según el informe oficial, el mayor uso de la capacidad instalada en junio lo registraron los siguientes rubros: refinación del petróleo, productos minerales no metálicos, textiles, caucho y plástico, edición e impresión y la industria automotriz. El organismo explicó que "la mayor utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz se vincula, principalmente, con el aumento de la producción de vehículos utilitarios".En junio, los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son la refinación de petróleo (86,4%), papel y cartón (77%), productos minerales no metálicos (76,7%), productos del tabaco (76,1%), industrias metálicas básicas (73,7%) y las sustancias y productos químicos (67,5%).Los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general de la industria son los productos textiles (66,2%), caucho y plástico (65,8%), alimentos y bebidas (64,3%), la edición e impresión (63,1%), la metalmecánica excepto automotores (58,6%) y la industria automotriz (55%)."La mayor utilización de la capacidad instalada de los segmentos fabricantes de productos minerales no metálicos y de productos de caucho y plástico se explica principalmente por el dinamismo en la actividad de la construcción", señaló el INDEC.El sector de la construcción impulsa tanto el aumento en la producción de cemento y otros materiales de construcción como un mayor nivel de elaboración de manufacturas de plástico -en particular, caños, perfiles y accesorios-. Además, en el sector transformador de materias primas plásticas se refleja la mayor demanda por parte del sector autopartista y de la actividad agrícola, que presenta un mayor dinamismo en la demanda de silobolsas.En el caso de la edición e impresión, la mayor utilización de la capacidad instalada se origina principalmente por el crecimiento en la impresión destinada a envases y embalajes demandados por la industria en general y, en particular, por la industria alimenticia.