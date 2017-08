Preocupación por actos delictivos

En primer término se hizo mención a varios robos en una escuela, posteriormente se aludió a sustracciones de motocicletas donde se aconsejaría -según los comentarios- "pagar el rescate que se pide para devolver lo robado, porque es mucho más rápido que el resultado de una investigación", y finalmente se abordaron temas varios.

También hubo tiempo para un pormenorizado detalle de situaciones en que los delincuentes estarían plenamente identificados, y que buena cantidad de comerciantes decidió abrir sus locales en determinado horario del día, habiendo contratado custodia mediante el servicio de Policía adicional.

En la charla el tema político ganó la superficie, relatándose instancias en las que el Municipio no estaría haciendo lo que corresponde, en cuanto al tratamiento del tema de la seguridad tanto de bienes como personas.

Al respecto, se comentó que vecinos habrían tratado de hacerse cargo de los costos de instalación de cámaras de videovigilancia y que" la idea rebotó en la 'Muni'. Algunos dicen que fue porque no querían perder el rédito político, que otorgaría concretarlo a través del Municipio"

Sobre un Buzón de Denuncias (colocado frente a la Municipalidad), se trajo a la memoria que en los primeros días no alcanzaban la decena, y que con el paso del tiempo "cada vez son más. Sin embargo, parece que nada cambia".

GRAVE SUCESO

Sin dudas el tema de mayor relieve abordado en la charla, tiene que ver con lo que habría sido un asalto a mano armada ocurrido horas atrás. Durante la madrugada un vecino resultó víctima de un episodio en el que le habrían gatillado varias veces sin que detonen los proyectiles, además de experimentar un culatazo en el rostro que le produjo una herida "que demandó 7 puntos de sutura".

IMPRECISIONES, Y DESILUSION

Al requerirse sobre qué respuestas recibían desde la Policía local, posterior a algunas consideraciones que se inscriben en un terreno en que la certeza no marcó presencia -los comentarios provinieron de situaciones tales como "a mi me dijo fulano que..."-, una de las personas presentes (de sexo femenino) señaló "por lo que le pasó al pibe que asaltaron y golpearon, doy fe de que no se hizo la denuncia", porque "la gente ya se cansó de hacerlo y que no se obtengan resultados que satisfagan".