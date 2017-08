Becas: $ 449.700 en la 2º entrega municipal

En la mañana de ayer se realizó en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, la segunda a entrega de becas para Nivel Inicial y de Educación Primaria, de Educación Especial y de Educación Secundaria Orientada de establecimientos educativos oficiales del sistema de enseñanza provincial en la ciudad. El evento estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, el secretario de Educación Jerónimo Rubino y el secretario de Desarrollo Social José Luis Rossetto. Los acompañaron la subsecretaria de Comunicación Pública Tatiana Santori, y la directora del Instituto de Desarrollo Sustentable María Paz Caruso.

Rubino saludó a los presentes y destacó especialmente la necesidad de "priorizar las situaciones sociales de las familias de los chicos al momento de otorgar las becas. Muchas veces se ven como un premio al alumno de buen rendimiento pero, teniendo en cuenta la situación social, les pedimos que prioricen este tema a la hora de otorgarlas".

Bajo esta mirada, se llevó a cabo una nueva entrega de becas: "Este año, otorgamos $ 844.700 durante en la primera cuota y $ 449.700 en esta segunda entrega, concretando un total $ 1.300.000 para las escuelas de nivel inicial, primario, secundario y especial", puntualizó. Teniendo en cuenta que el Fondo Becario Municipal también beca a estudiantes universitarios y terciarios, "el monto total entregado es de $ 2.373.000 para todos los niveles educativos a lo largo del año, lo que implica un esfuerzo grande de todos los rafaelinos", afirmó Castellano.

A continuación, Caruso charló con las directivas sobre la importancia de reforzar en el personal de las escuelas los tipos de recolección. También se detuvo en el proyecto de la ordenanza de grandes generadores: "Las escuelas no están incluidas en la ordenanza pero es importante que sigan el cronograma de recolección". Consultada por las docentes presentes, la funcionaria brindó precisiones acerca de las visitas escolares al Relleno Sanitario.

Al cierre del diálogo, Santori explicó la propuesta MAPA (Más Actividades y Planes Acá), incluida en los folletos que se distribuyeron a docentes y directoras: "Se los damos a ustedes porque creemos que ustedes son las referentes de los chicos en las escuelas. MAPA es la sigla de Muchas Actividades y Planes Acá y la idea es transmitirles a los chicos las actividades organizadas por el municipio, en su mayoría gratuitas, para que puedan hacer en la ciudad. La información es muy variada: hay actividades que tienen que ver con lo educativo, el deporte, la salud, la formación para el empleo; y también recreativas, para hacer el fin de semana. Queremos despejar la idea de que Rafaela es una ciudad aburrida, porque hay muchas actividades para hacer, divertirse y formarse", concluyó.

Hacia el final, Castellano retomó la idea planteada por Rubino sobre la importancia de lo social a la hora de otorgar becas: "Hay que tener en cuenta que las becas representan la única posibilidad de estudio de muchos chicos. Estamos viendo que a muchas familias no les alcanza el dinero y no quisiéramos que el recorte venga por el lado de la educación. Lo último que desearíamos es que los chicos dejen la escuela por una situación de falta de dinero".

"A esto lo venimos detectando especialmente a nivel terciario y universitario, donde hay chicos que quieren seguir estudiando pero no pueden porque no cuentan con el dinero para hacerlo". Por eso, agregó: "vamos a tener que analizar cómo fortalecer este tipo fondos porque nosotros creemos, y ese es el perfil de la ciudad, que la educación es el eje de nuestro trabajo".

"También nos parece clave el tema de la transparencia en la entrega. Hoy no pueden estar (Silvio) Bonafede ni (Lisandro) Mársico, presidente del Concejo y concejal de la oposición, quienes integran junto a Rosetto la comisión de becas, pero la entrega mirando el tema social y el rendimiento de los alumnos, esto último a través de ustedes, nos parece fundamental". En este sentido, agradeció a las directivas y docentes presentes, por ser de gran ayuda en las transparencia de los fondos para la educación, tanto en materia de entrega de becas como en el Fondo de Asistencia Educativa.