Oficializaron la continuidad de los peajes en las rutas 70 y 6

Luego de llegar a un acuerdo con la Provincia, se prorrogó el contrato de concesión de dicho corredor vial donde los municipios y comunas tendrán como responsabilidad realizar las tareas de mantenimiento sobre la traza. Por su parte, Seghezzo destacó la inversión que la Provincia lleva a cabo en estas rutas y adelantó algunas obras previstas.

El gobierno provincial informó hoy que se prorrogó por un año el contrato de concesión del Corredor Vial 9 sobre las Rutas 70 y 6, con una cláusula de renovación automática hasta el 2020. Asimismo, el consorcio se ocupará del mantenimiento de dicha traza y la Provincia financiará las obras para su mejoramiento. Por su parte, el titular de la cartera de Vialidad provincial, Ing. Pablo Seghezzo, destacó la inversión provincial de más de 222 millones de pesos en dichas rutas, y adelantó que se analizarán algunos proyectos previstos como la idea de incorporar ciclovías en Rafaela y Esperanza.

De esta manera, Seghezzo manifestó: “Los municipios y comunas que conforman el Corredor Vial Nº 9 pudieron evidenciar el apoyo del gobierno provincial y que, con la inversión que estamos llevando a cabo en este corredor vial y las que tenemos previstas, estamos a dispuestos a acompañarlos en este proceso de administración”. Asimismo, desde la Provincia confirmaron que en el inicio de esta nueva concesión la tarifa de peaje no sufrirá incremento y continuará con una tasa básica de $15.

Cabe destacar que la Unidad Ejecutora del Corredor Vial N° 9 está conformada por la sociedad de las localidades de Rafaela (24% de las acciones), Vila (4%), Esperanza (24%), Coronel Fraga (4%), Franck (16%), San Antonio (4%), Humboldt (16%), Castellanos (4%) y Roca (4%).

“Sostenemos que la asociación de municipios y comunas es una idea virtuosa. Son estados locales que trabajan en forma conjunta para brindar servicios a las rutas que los atraviesan, invirtiendo y generando empleo local, una asociación que no tienen fines de lucro sino el bien de la comunidad", opinó Pablo Seghezzo, y celebró que a raíz de esta renovación de la concesión “se mantienen las fuentes laborales de los 80 empleados que contrató el Corredor Vial 9”.

Por otro lado, las obras que no se hubieran ejecutado en el contrato anterior dejarán de estar a cargo del concesionario, quien tendrá como obligación realizar las tareas de mantenimiento sobre este corredor vial. Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte es quien tomará esta responsabilidad de financiar las obras.

En el caso particular del corredor Vial N° 9, el Ing. Pablo Seghezzo contó que por la jerarquía de las rutas 70 y 6, “Vialidad está invirtiendo casi el triple que en los otros dos consorcios que posee la provincia”. “La ruta 70 ya está en proceso de repavimentación y la ruta 6 ya fue reparada -desde la 70 hasta la ruta 4-”, precisó el funcionario provincial y acotó que, junto con los trabajos que se iniciaron al oeste de Rafaela, “estas obras implican una inversión de más de 222 millones de pesos”. Cabe señalar que esta semana también comenzó la repavimentación de la ruta 6, entre San Carlos Sur y la Ruta Nacional 19.



PLAN DE OBRAS PARA

EL CORREDOR VIAL

Seghezzo contó que dentro de este plan para mejorar la circulación y la seguridad vial en las rutas 70 y 6, se van a analizar posibles obras; como la viabilidad de la circunvalación de Esperanza y Franck, así como también entre los proyectos se prevé la refuncionalización de las rotondas de la ruta 70 en la intersección con ruta 6, el mejoramiento de la calzada en esta vía al oeste de la intersección con Ruta 13, la ciclovía Rafaela – Bella Italia, y la ciclovía de Esperanza, desde la ruta 6 hasta Arco de la colonización.

Por último, Seghezzo remarcó: “Por una decisión del gobernador, Ing. Miguel Lifschitz, Santa Fe está llevando a cabo con fondos propios el plan vial más grande que ha tenido en su historia”, y destacó que “actualmente es la provincia que tiene más obras en ejecución de todo el país”. Con una inversión de 10.500 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante un plan de obras que incluye la reparación de 2.300 kilómetros de ruta, la repavimentación de 850 kilómetros, y la construcción de 180 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas.