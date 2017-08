Lehmann: "La gente apoya el cambio, nos va a ir muy bien"

Lucila Lehmann vive en Santa Fe pero conoce Rafaela desde niña, quizás desde bebé. Su tatarabuelo es un prócer de la ciudad y de la región donde fundó varios pueblos en el tramo final del Siglo XIX, cuando la colonización de estas tierras avanzó rápidamente a partir de la inmigración europea. "Me encanta venir a Rafaela, tengo fotos al pie del monumento de Guillermo desde pequeña hasta ahora. Creo que en cada visita me he tomado una fotografía" admitió ayer muy temprano en una entrevista que concedió a este Diario en su rol de precandidata a diputada nacional por la lista de Cambiemos.

"Recorrimos toda la Provincia en una campaña muy exigente pero también muy productiva por el contacto con los santafesinos. Estamos con mucho optimismo y entusiasmo para estas elecciones, creemos que nos va a ir muy bien. La gente apoya realmente el cambio", afirma, convincente. Habla en plural en representación de otros integrantes de la lista que lideran Albor Niky Cantard, Luciano Laspina y Gisela Scaglia, y que tiene en su noveno lugar a la rafaelina, Carina Visintini.

De todos modos, admite Lehmann -quien ocupa el cuarto lugar de esa lista- que el escenario económico presenta dificultades. "La gente se queja con razón, muchas personas aún no han sentido el cambio", reconoce pero sin pausa vuelve a su optimismo inicial: "De todas maneras entienden que vamos por el camino correcto y que las cosas están mejorando gradualmente, vamos a contar con un voto de confianza de los santafesinos y no estamos dispuestos a defraudar sino todo lo contrario".

Imposible no insistir sobre sus lazos con Rafaela. "Tengo un fuerte vínculo con la ciudad. En lo personal es un orgullo. Mi tatarabuelo Guillermo, que vino muy joven a la Argentina, que fue un emprendedor, fundó esta ciudad como tantas otras localidades junto a mucha gente muy comprometida que llegó a la Argentina después de un largo viaje en barco sin nada más que sus manos para trabajar. Sin embargo, construyeron todo a partir del sacrificio, el esfuerzo y de labrar la tierra", expresó. "Rafaela es reconocida a nivel nacional por ese espíritu de los pioneros progresistas, ese empuje muy piamontés. Ese es un estímulo para nosotros, un mensaje que perdura en el tiempo, si ellos fueron capaces de hacer tanto empezando de cero y trabajando juntos, cómo no vamos a poder nosotros impulsar el cambio" sostuvo.

Sus primeros recuerdos en la ciudad que fundó su tatarabuelo la colocan en el antiguo Hipódromo. "Cuando era chica mi familia siempre venía para las fiestas del 24 de octubre. Ese día se corría el clásico Guillermo Lehmann en el club hípico y no podíamos faltar. Incluso hace unos días me regalaron una foto en la que estoy entregando, de niña, un premio a un jockey que había ganado una carrera", indicó esta precandidata que además es odontóloga y que desde hace dos años ingresó a la política de la mano de Lilita Carrió.

"Papá se llama Guillermo Lehmann, mis sobrinos son todos Guillermo Lehmann. Así que siempre se habló de quién inició esta historia, y para todos nosotros esta región y esta ciudad tiene un significado muy importante", confió sobre la familia. Y recordó que Rodolfo Lehmann, hijo de Guillermo, fue gobernador de la Provincia de Santa Fe -entre 1916 y 1919-. "Desde ese momento, ningún integrante de la familia se involucró en política hasta ahora, que lo decidí yo.

Para mis padres es raro", cuenta Lucila, la menor de cinco hermanos: María Luisa, Guillermo, Ana María y Ulrich.

Una cuenta pendiente de Lucila es "conocer Sigmaringendorf, la ciudad alemana donde nació mi tatarabuelo" pero ahora el objetivo es ser diputada nacional por Santa Fe.

Entonces volvemos a hablar de la campaña por la cual inició un largo día en Rafaela -a este Diario llegó junto a Visintini y también con Marta Pascual, precandidata en segundo término de la lista que encabeza Lalo Bonino- donde tenía entrevistas con distintos medios, visitas a instituciones y reuniones con docentes.

- ¿Por qué elegiste ingresar a la política y por qué en el Espacio Carrió?

- Me involucré porque sentí que era el momento de pasar de la queja a la acción, a la participación. Ibamos, me refiero a la Argentina, camino hacia lo que hoy es Venezuela. Tuve la oportunidad de hacerlo con Lilita que representa honestidad, coraje y valores de los buenos. Trabajar con una persona así es gratificante.

- Y rápidamente la posibilidad de integrar una lista con expectativas reales de ser diputada nacional.

- Quiero ser diputada para que no vuelva a suceder lo de De Vido, un caso que muestra la importancia de esta elección y la posibilidad que significa para aumentar la cantidad de diputados nacionales de Cambiemos en el Congreso.

Profundizar el cambio requiere de más diputados nacionales que respalden al presidente, Mauricio Macri. Así como yo, hay muchos jóvenes que se han sumado a Cambiemos con la ilusión de contribuir a cambiar las cosas. Salir de tu trabajo para aportar, no a llenarte los bolsillos en un cargo público o aprovechar al Estado para beneficio propio. La consigna es sumar, trabajar por dar soluciones a la gente, por gestionar para el crecimiento y el desarrollo.