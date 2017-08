Cormorán, nuevo sponsor

En las últimas horas, 9 de Julio ha recibido importantes y muy buenas noticias institucionales. Por un lado, el club firmó un convenio con la UNRaf para el desarrollo conjunto de actividades sociales. Por otro lado, la institución juliense recibió un aporte de la Provincia para la construcción de un nuevo gimnasio. Y la buena nueva tiene que ver con el acuerdo que la entidad llevó a cabo con Cormorán para que sea sponsor del club. De esta manera, el Salón donde funcionó hasta hace unos meses el ex boliche Míster Loco cumplirá un rol social y se recuperará un espacio histórico, descartando la posibilidad de instalar un supermercado chino, tal como se había anunciado a fines de junio luego de la Asamblea de Socios.Con respecto a esto, el presidente juliense, Franco Moroni, comentó ayer en diálogo con Algo Dirán, de FM Galena, que “no era el espíritu del club alquilar el salón a un supermercado, pero hay una necesidad y una coyuntura que había que resolver. La única propuesta que hubo, en el día de la Asamblea, era la de un supermercado chino, pero después apareció la propuesta de un socio caracterizado del club, que es la firma Cormorán, de Dante López, y llegamos a un acuerdo de un esponsoreo, donde la firma Pingüino va a ser sponsor de 9 de Julio. Esto le dejaría el Salón al club para que lo explote social y deportivamente. Esto ya está confirmado y ya es un hecho. El esponsoreo es para todo el club, donde en conjunto con la firma Cormorán vamos a llevar a cabo varias actividades. Cuando nos juntamos con Dante, vimos esto con muy buenos ojos y gracias a Dios nos dio una gran mano. Se va a reparar y arreglar el salón, el que en las últimas horas ya empezó a desarmarse. Obviamente, esto va a llevar su tiempo. La idea de la empresa es hacer baños nuevos, como así también vestuarios, ya que no había, y reacondicionarlo, arreglar las paredes y refuncionalizar todo. Igualmente, el club se va a quedar con la habilitación de Míster Loco, y se van a poder realizar fiestas estudiantiles o universitarias, pero como confitería, no se va a abrir más. También se va a poder alquilar como para llevar a cabo distintas fiestas o acontecimientos. Calculo que nos va a llevar unos 6 meses reconstruir todo. También se va a tratar de que algunas disciplinas lo puedan usar como está en este momento. Así que en breve el club va a volver a tener su propio salón social, que es el emblema del club y estaba siendo explotado para una actividad comercial. Estamos contentos porque se pudo llegar a buen fin con esta propuesta que pensamos que era la mejor para todos y no hacía falta volver a llamar a otra Asamblea para tomar esta decisión. En principio el acuerdo con Cormorán es por dos años”.Igualmente, el máximo dirigente del León rafaelino también se refirió a cómo surgió el convenio con la UNRaf. “Como ya se sabe, 9 de Julio ha cambiado su estatuto en donde estamos tratando de que el club tenga un poco más de participación, tanto en lo ecológico como en la parte educativa y medioambiental. Entonces, vamos a ser vecinos con el nuevo predio que nos dio la Municipalidad. Ya empezamos a hablar con Rubén Ascúa, de la UNRaf, y pudimos llegar a este acuerdo, donde las dos instituciones van a tratar de trabajar asociadamente para el desarrollo de nuestros jugadores como de los alumnos de la institución educativa. El predio deportivo ecológico está ubicado en la prolongación de Avenida Podio. Mientras tanto, vamos a empezar a ver si la UNRaf puede usar las instalaciones nuestras en el barrio 9 de Julio para el desarrollo de sus actividades. Vamos a tratar de ver cómo podemos ayudar para que las dos instituciones vayan de la mano”. Continuando con este tema, luego agregó que “este año no se hizo el convenio con la UCSE, pero apareció esta posibilidad de la UNRaf y le dimos para adelante. Creo que va a ser algo bueno para las dos instituciones. Esto tiene una duración de 5 años, pero la idea es que con el tiempo se siga renovando el vínculo y trabajando en conjunto. Durante ese lapso, la idea es que los alumnos usen las instalaciones del club, como así también los deportistas del ‘9’ puedan ir a la Universidad para que ambas instituciones se beneficien. Vamos a empezar a trabajar en la parte de energía renovable, donde ellos tienen algunos cursos, buscando que ambos predios cuenten con este recurso en el futuro”.Por último, y en referencia a la visita del vicegobernador, quién entregó un aporte, Moroni agradeció al diputado Martínez por la gestión que hizo. “La idea es levantar un nuevo gimnasio cerrado, detrás de la tribuna de madera, desde las canchas de bochas hasta el Salón Centenario, que va a tener casi 1.400 metros cuadrados, y en donde ya hay un avance importante en la obra. La entrega es para esto y en un futuro está previsto que se realice un segundo subsidio. Esto va a descomprimir un poco varias actividades del club que se vienen haciendo al aire libre”.