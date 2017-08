Menem apeló el fallo que lo inhabilitó para las PASO

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El senador nacional por La Rioja Carlos Menem apeló ayer el fallo de la Cámara Nacional Electoral que lo inhabilitó para presentarse como precandidato para renovar su banca en los comicios de este año y sostuvo que la decisión "es producto de la ignorancia de algunas personas", aunque desvinculó al gobierno nacional del caso.Menem rompió el silencio poco antes de participar de un acto de apoyo en la provincia de La Rioja organizado por el PJ provincial, con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y el diputado Luis Beder Herrera a la cabeza. Fuentes judiciales señalaron a NA que el expresidente interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise su caso y reclamó, además, que la apelación tenga efecto suspensivo, para poder competir en las PASO del próximo domingo.La presentación lleva las firmas del abogado de Menem, Pedro Baldi, de sus exministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, y del apoderado del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de La Rioja, Jesús Fernando Rejal.Al mismo tiempo, el PJ riojano celebró un acto de rechazo al fallo de la Cámara Nacional Electoral, que hizo lugar a la impugnación de la precandidatura de Menem, y de desagravio a la figura de su histórico caudillo de 87 años. El acto fue encabezado por Casas, quien consideró que el fallo es "un atropello más" contra la provincia de La Rioja, y también por Beder Herrera, que le apuntó al Gobierno, mientras que Menem no tomó la palabra mientras estaba sobre el escenario.No obstante, minutos antes de que comenzara el acto, el expresidente dialogó brevemente con el portal de Infobae y señaló que la medida judicial en su contra "es producto de la ignorancia de algunas personas, de algunos jueces, que no tienen en cuenta lo que significa trabajar en el interior políticamente y procurar por todos los medios llevar al peronismo al triunfo"."No es la primera vez que me proscriben. Ya van varias veces. Pasó con otros grandes aquí en La Rioja que terminaron muertos, como Quiroga, o degollado como Angel Vicente Peñaloza", agregó el senador nacional. Consultado sobre una posible injerencia del Gobierno en la decisión judicial que lo afectó, Menem se expresó a contramano de Beder Herrera: "No creo que el Gobierno nacional esté detrás. Esta es cosa de algunos jueces. El Gobierno nacional está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a la gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es el caso mío", sostuvo.Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de que su caso siente un precedente para la situación de la expresidenta y también precandidata a senadora Cristina Kirchner, frente a lo cual Menem indicó que ella "tiene otro tipo de problemas" porque "está en la puerta de su detención". "Ojalá que no ocurra una cosa así, pero la tienen como decimos comúnmente contra las cuerdas", agregó.El último lunes, la Cámara Nacional Electoral hizo lugar a la impugnación de la precandidatura del expresidente, dejándolo fuera de la pelea electoral. El máximo tribunal electoral falló en atención a la pena de 7 años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada días atrás contra Menem por la Cámara Federal de Casación Penal por la venta de armas a Croacia y Ecuador, sentencia que se encuentra ahora bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia.