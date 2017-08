Macri: la economía se puso en marcha y no va a parar

BUENOS AIRES, 9 (NA). - En su último acto de campaña en la Provincia de Buenos Aires antes de la veda electoral, el presidente Mauricio Macri afirmó ayer desde la ciudad de Azul que "la rueda" de la economía "se puso en marcha" y "no va a parar". "Esto no va a parar porque la rueda se puso en marcha, esta rueda del carro estancado la vamos a sacar", sostuvo el mandatario, quien señaló además que dentro de diez años "el camino hacia pobreza cero va a estar cada vez más cerca".

Junto a los precandidatos de Cambiemos y la la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Estado reconoció que los beneficios económicos "no llegaron" a "todos" los argentinos, pero confió en que el país será "fuerte" y que se reducirá la "pobreza".

Además, Macri aludió a la expresidenta y actual postulante a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, e insistió en que "no existen soluciones mágicas" para sacar el país adelante. "No podemos hacer lo mismo, no podemos poner parches. Nos hemos propuesto decir la verdad. Queremos construir una casa con bases sólidas. No podemos estafar a los que vienen, nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que trabajar para que ellos tengan de verdad un futuro mejor", remarcó el Presidente, a cinco días de las elecciones primarias.

Por su parte, Vidal pidió el respaldo de la población bonaerense el próximo domingo en las urnas: "¡Ni loca voy a aflojar, no aflojen ustedes!", sostuvo.



EN CAPITAL

Macri acompañará hoy el cierre de campaña del frente Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires en el microestadio de Ferrocarril Oeste junto a la primera precandidata a diputada nacional del espacio, Elisa Carrió, y al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. El acto está previsto para las 11.30 en el club ubicado en Avellaneda al 1200, en el barrio porteño de Caballito, siendo el primer gran cierre del frente Cambiemos, antes de los que encabezarán el jueves María Eugenia Vidal en Vicente López y Macri en Córdoba.