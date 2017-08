La sangre para ellos son medallas

Sí. Al fin, el último día. Sin duda la decisión más difícil y siempre postergada. Ahora estaré en paz con Maribel y Juan Pablo. Saldada la deuda que me estaban reclamando por fuerza del amor y la necesidad de estar juntos más tiempo y el permanente temor de que cualquier loquito podría meterme tres balazos en la cabeza. Esa latente posibilidad -ser abatido de improviso en la acción por evitar un robo o capturar a un asesino- jamás llegó a producirle sobresalto o demasiada inquietud a lo largo de los casi veinte años que cumplía funciones en las filas de la Policía. La tarea, a pesar de ser dura y exigente, le deparaba cada día un renovado y fascinante atractivo. Por eso había llegado a constituir algo sustancial, el núcleo que lo movilizaba y, sobre todo, le otorgaba sentido a su vida. La mejor y, tal vez, única manera de revelar en todo momento mi capacidad. Sin vacilar. Con el mayor aplomo y coraje. Hasta que apareció Maribel. Sacudiéndolo. Revelándole, por primera vez, que una sonrisa, la intensidad de una mirada o algunas palabras en susurro sensual lo dejaban sin defensa. Un rápido vistazo sobre los últimos cinco años le bastaba para comprobar que nada había resultado más vital, conmovedor, reconfortante, que conocer a esa mujer cuando ya los primeros signos de la vejez y, sobre todo, el azote de la soledad, comenzaban a socavar, lenta pero con tenaz ferocidad, la coraza con la que siempre pretendió reflejar un imbatible estado de ánimo y seguridad. Después Juan Pablo le confirmó, sin resquicio para la duda o la incertidumbre, que el intenso trabajo de cada día podría llegar a ocupar un lugar secundario y, si lo intentaba, ser descartado sin demasiada dificultad.

Sí. Por ellos. Tardíamente, con un ansia de poder recobrar tantas horas perdidas de la compañía y el afecto de Maribel y Juan Pablo, había firmado la renuncia y ahora, en su último día de trabajo, debía cumplir, impaciente, la ya rutinaria tarea de llevar un detenido a la comisaría.

La puntada en la cabeza, fija y devastadora, fue lo primero que prevaleció al abrir los ojos y, doblegado por la pesadez del sueño, no tuvo fuerzas ni ánimo para moverse. Sólo pudo efectuar un esforzado parpadeo, tanto para desterrar el letargo que aún persistía por las varias botellas de vino como para intentar saber el lugar donde se encontraba. Tardó unos minutos en advertir que, por el ajetreo de la marcha, no estaba acostado en su cama, como habría deseado para descansar sin tiempo ni preocupación, sino en un coche que, al divisar la nuca y la inconfundible chaquetilla de los dos hombres ubicados en el asiento delantero, comprendió que lo llevaría a pasar la noche en un calabozo inmundo. Ya eso se había convertido en algo habitual y demasiado frecuente durante los últimos meses. Por obra de una sola culpable. Siempre. Zulema. Lo hizo otra vez. Parece que nunca va a dejarme en paz. Hasta que no la muela a palos. Bruscamente se le impuso la figura de ella representando la escena repetida noche tras noche: dar vueltas alrededor de la mesa del comedor mientras él, abrumado por el hartazgo y la impotencia, vaciaba incontables vasos de vino como única alternativa para proveerse algunos instantes de alivio y, sobre todo, librarse del tropel de palabras que ella, fulgurante de rabia, utilizaba para reiterarle que los míseros pesos que le daba de tanto en tanto no alcanzaban para cubrir los indispensables gastos de comida y alquiler, sin contemplar el anhelo de renovar alguna vez la ropa o adquirir un perfume. Histérica y despiadada al convertirlo, con tenaz regodeo, en el único culpable de todos los males que sobrellevaban. Cuando llegaba al colmo de la paciencia y el vino le activaba la sangre, saltaba de la silla. Enceguecido. Y sin control, apelando a puñetazos y patadas, pretendía acallarla. Fácilmente la dejaba encogida en el suelo, lanzando entrecortados sollozos, pero poco a poco, tal vez por haberle perdido el miedo, comenzó a rebelarse. Desafiante. Llegaron a sostener peleas feroces que los hacía rodar por el piso y chocar contra la mesa y las sillas. Si no lograba reducirla, ella, apenas sorteaba las garras de sus brazos, corría hacia la puerta de calle gritando la reiterada amenaza: es la última vez que me tocás, te voy a hacer pudrir en la cárcel, te lo juro. Ahora, mientras emergía del sueño y resultaba claro el destino que le aguardaba en ese viaje, comprendió que había cumplido la promesa. Debí destrozarle la cabeza. La única manera de poder quedarme tranquilo para siempre. No supo cuánto lo acosó la sombra de ser arrojado a una celda estrecha y nauseabunda, hasta recordar que, por precaución, siempre llevaba una diminuta hoja de acero escondida en la suela de una zapatilla.

Todo ocurrió muy rápido, señor comisario. Una especie de torbellino. Arrollador. Y no hubo ningún indicio como para preverlo ni, mucho menos, tiempo para impedirlo. Tal vez hubo negligencia de nuestra parte al no tomar los recaudos necesarios, pero ni Segovia ni yo llegamos a pensar que ese hombre podría ser tan peligroso. Cuando acudimos a su casa, ya la bebida había hecho un efecto bastante notorio y, aunque presentó recia oposición, no tardamos en dominarlo. Estaba desmayado al ubicarlo en el asiento trasero del coche. Considerando que ya resultaba inofensivo, o tal vez por el apuro en llevarlo a la comisaría y terminar nuestra tarea, no le colocamos las esposas. Fue un error, agravado por el hecho de bajar toda guardia y relegar cualquier riesgo. Así que, cuando tuvo una reacción tan brusca y violenta, me vi obligado a utilizar el arma reglamentaria.

Ajeno a las personas y coches que circulaban por la calle, sólo quiso pensar en ellos, Maribel y Juan Pablo, que, sin duda con mayor ansiedad que otras veces, debían de estar esperando su regreso a la casa. Tal vez media hora, o poco más, y habré cerrado una etapa. Casi asombrándose, comprobó que no lo gobernaba la temida sensación de vacío y nostalgia, sino más bien una profunda tranquilidad, mientras cumplía la última jornada del trabajo que siempre había tenido un carácter primordial en su vida. Ahora son ellos lo más importante. Y sin duda demoré demasiado en comprenderlo. Por eso la ardiente necesidad de encontrarse con ellos, besarlos y abrazarlos sin apuro ni sobresaltos, dispuesto a empezar la lenta recuperación de una añorada época de amor, sueños, felicidad. Semejante perspectiva logró conferirle significativo valor a su decisión de renunciar y ahora, a punto de relegar todo apremio de normas y horarios, lo arrebató el impulso de proferir un grito de jubilosa celebración.

De improviso presintió que debería postergarlo. Inquieto por otra cosa. Al vislumbrar, por el espejo retrovisor, un brusco movimiento del hombre en el asiento trasero.

Fingió estar dormido mientras estudiaba lo que iba a hacer. Supo que no podía perder un segundo, pues apenas lo confinaran entre las paredes de la comisaría ya no tendría oportunidad para evadirse. Y tal vez, al contrario de los habituales tres o cuatro días, ahora pasaría allí mucho más tiempo. La muy perra les habrá dicho lo peor con tal de hundirme para siempre. Disfrutando de su esperada venganza.

Aunque los dos hombres le daban la espalda y se encontraban ocupados en una charla vivaz, entre carcajadas, debía actuar con mucho cuidado. Rápido. Sin miedo ni vacilación. Para ello necesitaba el elemento que durante años no sólo aprendió a utilizar con destreza y seguridad, sino, sobre todo, le había permitido superar, fácilmente y con buen resultado, las situaciones más riesgosas. La chuza, diminuta y extremadamente filosa, que ocultaba en la suela de una zapatilla. Conteniendo la respiración y sin apartar los ojos de la nuca de los dos hombres, tendió una mano hasta la zapatilla derecha. Creyó recibir un soplo de energía, súbito y poderoso, al extraer el acero. Y de inmediato lo poseyó el deseo de concretar el ataque. Seguro. Triunfador.

Todo ocurrió con demasiada rapidez. Abruptamente. De soslayo advertí el movimiento del hombre cuando se abalanzó sobre nosotros. Pude, por imperio del temor y el instinto de supervivencia, desviar la cabeza y evitar la puntada fatal. Lamentablemente Segovia no corrió la misma suerte. Resultaron simultáneos el grito lacerante y el borbotón de sangre que surgió de su cuello. Perdió el control del coche. No sé cuántos minutos duró esa escena infernal -Segovia, descuidando el volante, mantenía las manos apretadas en su cuello para contener la sangre; el detenido no paraba de lanzar implacables chuzazos; y yo, aplastado en el asiento, procuraba hallar un modo de repeler el ataque-, hasta que, tras recorrer un tramo sobre una vereda, el auto embistió una columna. La repentina quietud que sobrevino al choque me permitió aferrar el arma reglamentaria. No dudé en utilizarla. Disparé varias veces. Luego que el hombre se desplomó sobre el asiento, quedé un rato mirándolo -tanto para cerciorarme de que ya no constituía una amenaza como por el hecho de quedar paralizado por el aturdimiento y la perplejidad-, hasta tener conciencia de los quejidos estertóreos de Segovia: caído sobre el volante, sacudido por débiles convulsiones, la sangre manando incontenible de su cuello.

En vano trató de asir las figuras de Maribel y Juan Pablo. Poco a poco comenzaron a desdibujarse, tragadas por un cono de sombras. Aunque había prometido que desde ese día iban a estar todo el tiempo juntos, el creciente rumor de voces a su alrededor y, sobre todo, el dolor que se extendió, voraz, por todo el cuerpo, surgían como una barrera infranqueable. Y sólo se le impuso, abrumador, el hecho de encontrarse cada vez más aislado, sin fuerzas para llamarlos ni retenerlos. Frustrado para siempre el último deseo de recibir amparo y calor en sus brazos.