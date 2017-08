Hechos y realidades

El dolor y la inseguridad se extienden en Europa.España, Francia, Inglaterra y muchos otros países del Viejo Mundo son acorralados por “los lobos solitarios” o por El Estado Islámico (EI o ISIS por sus siglas en inglés).Los gobiernos gastan fortunas en armamentos para ser utilizados en el exterior y fallan en el control y la seguridad en el interior de sus propios territorios, más allá del despliegue de agentes de policías o militares. La mayoría de las acciones ejecutadas contra los civiles, son de origen musulmán. Los servicios de inteligencia, son burlados con rudimentarios y comunes elementos para generar el caos y muchos de ellos tienen la ciudadanía del país donde generan las tragedias.La poblaciones están pasando por intranquilidades y miedos permanentes, muchos medios de prensa dan a conocer las noticias desde el primer momento, muchas veces no son veraces en sus contenidos y en algunos casos son sensacionalistas.Todo este alambique entre información y desinformación tiene como primer beneficiario al EI, ellos saben que cuanto mayor publicidad tengan sus actos terroristas, más terror impondrán en las ciudades afectadas.Lo importante no es dar la noticia en una forma sesgada, sino darla con la eficiencia que el tema requiere y se debe saber esperar verdades para ser objetivos.En el atentado murieron dos, cinco, veinte, siete civiles, una danza de números sobre las víctimas que forman una idea de la desesperación y confusión en los familiares y amigos de los conocidos.Parecen que son acciones particulares, parece que son miembros de células supuestamente sirias, parece que son del EI, parece que son lobos solitarios, parece, parece, parece.Ante tanta desidia de noticias por sus verdades a medias, le hacen el juego al EI y este proclama sus autorías en sus páginas de internet del hecho y se lo atribuyen como una acción de guerra de sus militantes universales.¿Quieren los servicios de inteligencia anticiparse a los acontecimientos o no pueden? ¿Ocultan información o carecen de información para poder descubrir los grupos terroristas?El presidente de Estados Unidos, recientemente en su gira a Medio Oriente, le vendió armas a Arabia Saudita por un monto de 110.000 millones de dólares, la venta de armas más grande realizada a un país árabe. Todos los indicadores dan a conocer que este país colabora financieramente con el EI... ¿cómo se explica o se entiende esta situación?Las desmentidas fueron realizadas, pero los hechos indican otras realidades. El “señor de la guerra” está por encima del “señor de la paz”.En el año 2016, durante la administración de Obama, se arrojaron 26.171 bombas en distintas áreas de conflictos bélicos, principalmente en Medio Oriente.La administración Trump aumentó casi en 400% los ataques con drones. Se involucró en el conflicto actual de Yemen y expandió sus acciones militares en Africa (Somalía), lanzó 59 misiles Tomahawks en Siria, arrojó la madre de las bombas sobre Afganistán y proyecta una acción fulminante contra Corea del Norte y amenaza permanentemente a Irán.Forma la idea global que Rusia es la gran enemiga de Occidente y busca alianzas en Medio Oriente y trata de rodear a China militarmente.Todas estas estrategias tienen un fin premeditado: primero vender armas y luego arrastrar a Occidente en cada conflicto.Todas estas acciones comandadas por la OTAN, generan una Europa dependiente y por una cuestión de territorialidad y cercanía, el terrorismo azota al Viejo Mundo, dado que por las distancias existentes se les dificulta actuar “con su mayor enemigo”, que es EE.UU.