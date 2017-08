Defensoría General en Punto Gob

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe de prensa la Municipalidad local hizo saber que desde el martes que viene la ciudad contará con el servicio de Defensoría General, perteneciente al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

La función de esta dependencia es la de ejercer la defensa legal de quienes no pueden acceder a la misma de forma particular.

En este marco, personal de la Defensoría atenderá de forma periódica en la ciudad. La primer consulta se realizará el martes 15 en Punto Gob Terminal.

Se trata de un servicio destinado a personas que se encuentren en situación de vulneración social y/o económica (deberán demostrar dicha condición).

Atenderán situaciones personales y/o familiares (temáticas relacionadas con niñas y niños, adultos mayores, incapaces, discapacidad, etcétera).

En tanto, no serán atendidas aquellas situaciones cuyo objeto principal refiera a una cuestión patrimonial y/o en las cuales las personas dispongan de otros recursos para resolver el conflicto de manera particular.

Para acceder al servicio podrá solicitarse turno en las oficinas de Inclusión y Derechos (Alberdi 157), de lunes a viernes entre las 7 y las 12.