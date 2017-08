Argentinos demos muestra de madurez

En la reciente sesión histórica en el Congreso de la Nación para expulsar al diputado Julio De Vido, supongo que como a mí, hay múltiples personas que se sintieron con bronca, defraudadas, tristes y se preguntaron como yo, ¿cómo cambiamos tanta corrupción?, ¿se puede? Muy simple, cada uno debería mirarse por dentro y saber cómo piensa, que piensa y porque piensa así y hacer un análisis personal para poder determinar, cuál es su límite y que valores morales lo mueven en la vida. A partir de allí todos podemos decidir cómo defender a nuestra querida patria y como enaltecer los valores que deben sanear la imagen de ella hacia adentro y hacia afuera.

Analizando el debate en la Cámara de Diputados, se puede advertir que no hubo una defensa con verdadero sustento en favor del diputado De Vido, sino pareciera un pacto de impunidad y eso es lo terrible.

Como sociedad no tenemos más tiempo, debemos decidir de qué lado estamos, si del lado de la corrupción o del lado de la Justicia. Si estamos del lado de la Justicia, en primer lugar, les debemos exigir a los jueces que actúen sin color político, que se termine la inacción de la justicia y su terrible lentitud. Se subestimó al pueblo, se subestimaron a los familiares de todos las víctimas de once y de a todas las familias que perecieron en las rutas argentinas, tan deterioradas y así podríamos seguir. Es hora de que los políticos se den cuenta que somos muchos los que ya “no nos tragamos buzones” ni nos “cambian gato por liebre”, “muchos pensamos” y queremos una Argentina distinta. Basta de representantes que ni conocemos, ni sabemos sus parámetros de conducta, ni lo que son capaces de hacer…por favor votemos con conciencia, no importa el partido político, si total todos los que trabajamos debemos seguir haciéndolo y nadie nos regala nada, al menos a mí, ningún partido político me regaló nada, solo mi trabajo me permitió vivir y sobrevivir. De ninguna manera me atrevería a descalificar a quién piensa distinto, pero exijo que tampoco se me descalifique por pensar que los argentinos hoy pareceríamos anestesiados y no reaccionamos ante lo explícito, evidente o ante fundamentos carentes de sustento. No permitamos que subestimen nuestra capacidad para ver, reaccionar y accionar.

A mí no me interesan las peleas políticas, pero no hay ninguna duda que en el Congreso ganó la impunidad y ¿cómo se debe llamar a quién apoya la impunidad, la corrupción? ¿No hay muchos calificativos para definirlos no?

Políticos en general pónganse de pie los que se sienten limpios y tienen la integridad moral para luchar junto al pueblo, para impedir que la corrupción nos convierta en un país como Venezuela, que no es un modelo a seguir. Por favor, vayamos a votar y hagámoslo a conciencia, es la única herramienta que tenemos para dar a conocer lo que pensamos y evitar que se sigan robando el país los corruptos.

Finalmente…ruego a la clase política -de todos los partidos- que no nos subestimen, que empiecen a advertir, que el pueblo cambió y está despertando del letargo y se va a hacer oír aunque no lo crean. Argentinos… demos una muestra de madurez ,de una vez y para siempre…