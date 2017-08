Leandro Lamberti: "estoy muy orgulloso de este trabajo"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La campaña proselitista en esta ciudad está muy calma por el momento ya que, las seis listas presentadas con aspirantes a cubrir tres bancas en el Concejo Municipal no dirimen internas y todas ellas pasan a la elección legislativa de octubre, es por ello que desde estas páginas ofrecemos esporádicamente información acerca de los candidatos.

En esta ocasión reproducimos las respuestas ofrecidas por Leandro Lamberti, presidente del Concejo Municipal que está en busca de la renovación de su banca, y que ha calificado al hecho como " un nuevo desafío, en este caso un desafío electoral porque uno tiene que competir en una elección, en este caso compitiendo también con candidatos que tienen historia en la vida política de la ciudad de Sunchales, dos exintendentes, un exconcejal, por otro lado rescato la presencia de nuevas figuras en otras listas, lo que me parece muy bien y ojalá hubiera más opciones.

"En lo personal un desafío porque me toca ser el candidato del oficialismo donde no sólo se pone en juego el trabajo del legislativo, sino que también está muy ligado a la opinión que pueda tener la gente de la gestión, y de eso también me hago cargo, porque en mi tarea como concejal uno trata de desdoblarse y participar mucho junto al Ejecutivo en la confección y en el armado de todos los proyectos que se necesitan para llevar adelante la gestión.



Trabajo armonioso

Al señalársele el trabajo más armonioso del Concejo con el Ejecutivo - en este período- aseveró "creo que tiene que ver con la conexión que hay, no sólo de parte de los concejales que son del oficialismo, sino también por el resto de los concejales y también por una apertura de parte del Ejecutivo. Creo que el hecho de que el Intendente haya sido concejal y conozca el funcionamiento, las necesidades y todas las cuestiones por las que va a pasar, ya sea de la oposición o del oficialismo, pero por sobre todo de la oposición, eso llevó a que se realicen muchas reuniones de Concejo y Ejecutivo a agenda abierta, se trata de responder la solicitud de los concejales en cuanto a información, trayéndosela en el menor tiempo posible, buscando que cada uno de los proyectos que aprueben, lo hagan con la mayor cantidad de elementos, para darle mayor seguridad y por el otro lado también información sobre cualquier tema que necesiten responder o exponer a la información pública, cuenten con los datos oficiales del Municipio, cosa que debo reconocer en otras ocasiones, cuando me tocó ser concejal de la oposición, por ahí costaba un poco más , es una decisión política de sumar el Concejo a la gestión, en lugar de excluirlo".

"En lo personal estoy muy orgulloso de este trabajo porque uno oficia de medio por la cercanía que tengo con el Ejecutivo, también los concejales lo entienden así y de alguna manera confían en uno para hacer cualquier pedido o consulta. También el contacto directo con los funcionarios, los que ya tienen la costumbre de atender, responder o concurrir al Concejo. No sé si es lo ideal pero esta es una buena forma de realizar una gestión, porque todos hacemos gestión, los concejales también, creo que es un buen trabajo, en conjunto y con respeto, la verdad es que se trabaja bien, y todas las propuestas que entran al Concejo se mejoran y se enriquecen con las miradas que tenemos los concejales actuales y salen las normas para la ciudad.



El debate

Consultado en relación a la falta de debate en las sesiones manifestó que " el trabajo en comisión que realizamos es público, por lo tanto cualquiera puede asistir, cualquiera de las personas que manifiestan que en el Concejo no hay debate pueden participar de cualquiera de los trabajos que hacemos en comisión, como oyente, y podrán comprobar que allí se produce la parte más enriquecedora, todos los proyectos son leídos completos, se pide información adicional, se efectúan muchos cambios, muchos de ellos son aportes de la oposición, se trabaja mucho en comisión, cuando se llega a la sesión ya está acordado.



Elogios para la oposición

Enfatizó que "en esto debo decir que el aporte de los ediles de la oposición siempre ha sido constructivo, y debo destacar el involucramiento y el apropiamiento de cada uno de los proyectos, ya sea de su autoría o no. Esta es una forma de trabajar muy armoniosa y muy efectiva para la comunidad".