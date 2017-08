Mensaje de "Monchi" a la ex jueza Rodenas

Ramón Machuca, también conocido como "Monchi" Cantero, uno de los líderes de la banda de Los Monos le envió desde la cárcel un fuerte mensaje a la precandidata a diputada nacional y exjueza penal Alejandra Rodenas, a quien llamó "mentirosa".Lo hizo a través de un video que se difundió en las redes sociales. "Me dirijo a usted a través de este video porque su campaña política se basa solamente en mí. Cuando usted se lanzó a la campaña dijo que Ud. me había atrapado cuando todo el país vio que fue la Policía Federal", comenzó diciendo el jefe de Los Monos.Monchi le dijo a Rodenas que lo procesó "con argumentos (jurídicos) vagos. Usted en voz baja, dentro de los tribunales, dijo que la causa del juez Vienna era un desastre y después sale confirmando lo que dijo Vienna. Usted también dijo que yo era un protegido o que tenía protección. Si yo era un protegido, usted como jueza debió abrir una investigación o presentar una denuncia, o decir los nombres de quienes me protegen".El hermano de crianza de Claudio "Pájaro" Cantero, el jefe máximo de Los Monos, asesinado el 26 de mayo de 2013, mostró un tono desafiante al presentarle a la candidata a diputada nacional un proyecto para reinsertar en la sociedad a personas que hayan estado privadas de la libertad. En otro pasaje de la grabación, Monchi le dice a Rodenas: "Mientras usted hace campaña política y se dedica a ensuciarme, yo estoy haciendo proyecto, que capaz le sirva a usted también. Se llama Proyecto de Cooperativa de Trabajo para Reinsertar a los Presos. Hace un año que lo vengo escribiendo. Esto puede servir para bajar la reincidencia (en el delito) en un 80 ó 90 por ciento. Los presos no tienen ninguna clase de reinserción, ni acá adentro ni afuera de la cárcel". "Los presos tienen los mismos derechos que usted y que cualquiera. Ud. vive en un barrio privado. Nosotros nacimos en un barrio privado de luz, de agua, de seguridad, de educación y de trabajo. Y acá estamos privados de la libertad y de trabajo, de capacitación para poder reinsertarnos", expresó Monchi.Desde la cárcel, Machuca afirmó que "El preso necesita reinsertarse y con este proyecto lo vamos a lograr. Soy crítico de mi mismo y se que tengo que colaborar con la sociedad para que saquemos adelante a esta provincia y al país. Desde ya, muchas gracias".