El abogado defensor formuló precisiones

Durante la mañana de ayer en el programa "Reencuentro" que conduce Gerardo Zanoni por LT28 Radio Rafaela, tuvo continuidad el tema del día anterior que despertó un fuerte cruce de declaraciones con los candidatos Natalia Enrico y Santiago Gazpoz, respecto al desplazamiento del Dr. Roberto Vitaloni del cargo de director del hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, tema que surgió a raíz de la intervención telefónica de una oyente, y que debido a la importancia adjudicada fue excluyente durante la entrevista, cuyo contenido fue publicado ayer en este Diario.

La continuidad tuvo lugar al ser entrevistado el abogado Javier Gallo, quien es el defensor de Vitaloni, quien fue contundente la desechar absolutamente cualquier posibilidad de venta de bebés como se deslizó en la anterior entrevista, recordando que finalmente al ex director del Hospital se le terminó aplicando una sanción muy menor, tanto como para justificar la medida adoptada, aunque es total y definitivamente inocente de cualquier cargo. Concretamente el defensor sostuvo que "técnicamente despojado de cuestiones subjetivas, el expediente del sumario administrativo en el que se imputó al Dr. Roberto Vitaloni fue resuelto a nivel del Ministerio de Salud de la provincia el año pasado estableciendo una sanción de 30 días de suspensión para el médico, por encontrarlo responsable de una falta menor. Nosotros procedimos a impugnar esa sanción, porque consideramos que el Doctor es absolutamente inocente, de cualquier manera en términos de lo usual del procedimiento administrativo fue una sanción menor. La imputación que se hizo fue gravísima, se trató de venta de bebés en el SAMCo de Rafaela y basta con una lectura rápida de las normas y los estatutos del derecho administrativo de la potestad disciplinaria del empleado público para darse cuenta que ante un hecho de estas características correspondía una exoneración, de eso terminamos en una sanción de 30 días de suspensión que comparado con una exoneración por venta de bebés es algo así como un tirón de orejas", añadiendo además que "podemos decir que para una persona que pudo perder su trabajo es un éxito pero cuando uno sabe que de su lado está el cien por ciento de la verdad no me contento y quiero recurrir los 30 días de suspensión, eso se está tramitando y esa resolución del recurso que presentamos la debiera resolver el gobernador".

Zanoni inquirió si existía una causa penal abierta por el caso, respondiendo el abogado Gallo que "en lo penal, hay antecedentes que estuvieron en la Fiscalía de Rafaela pero nunca se llegó a imputar en absoluto a Vitaloni, quien no tiene ninguna causa penal, inclusive el funcionario que tenía a cargo el tema no está más en Rafaela, y nunca jamás fue citado. Hay papeles que quedaron guardados en la Fiscalía, yo no sé porque justamente Vitaloni ni siquiera fue llamado como testigo", agregando que "el Doctor no es parte, no es nada en este supuesto incidente penal. Si usted me pregunta que intuyo, es que como no había pruebas, jamás se movió y debe seguir guardado en el mismo estante de la Fiscalía, pero es una hipótesis".

Dadas estas circunstancias, el entrevistador inquirió sobre haberse dejado de lado la presunción de inocencia. El abogado Gallo aclaró entonces que "aún la sanción menor no está firme, la presunción de inocencia debiera correr para esa sanción. De la venta de bebés nadie habla nada, la Provincia abandonó esa posición de la que decía tener pruebas, la abandonó formalmente en un acto administrativo firmado por el Ministerio de Salud".

Volviendo a expresiones formuladas el lunes, Zanoni hizo escuchar la grabación al abogado, cuando los entrevistados deslizaron que desde el alejamiento del director del Hospital no se vendieron más bebés, por lo cual debe entenderse que antes se vendían, por lo cual deberían haber aportado esos datos a la Fiscalía. El abogado respondió entonces "por supuesto que si, lo que yo le puedo decir es que en Fiscalía esa información nunca estuvo, pudo haber indicios, no lo sabemos, lo que si sabemos es nunca se procesó a nadie por lo tanto si hubo algún principio de prueba no fue suficiente. Nosotros lo negamos rotundamente y el juez Criminal en lo Penal no ha tenido esos elementos. Yo sería algo arriesgado, lesivo de derecho salir a afirmar una cosa así, si usted tiene las pruebas, debe presentarlas a la Justicia".

Frente al interrogante formulado por Zanoni sobre el desenlace de este caso que en su momento tuvo enorme repercusión, Gallo dijo que "hay una persona que necesita una resolución de la Justicia.. Le repito, en la parte administrativa pasamos de una exoneración y quita de charreteras y medallas en la plaza pública con humillación, dicho metafóricamente, quedamos en el incumplimiento de deberes formales de una reglamentación, una pavada. Aún ese tirón de orejas lo negamos. No corresponde, Vitaloni pagó esos 30 días de suspensión, le descontaron el sueldo durante un mes y prefirió hacer eso porque es un hombre de honor que dijo, que primero me sancionen y luego veremos quien tiene toda la razón".

"Algo realmente grave -continuó el abogado- es que si usted hoy abre la computadora y pone el número de expediente administrativo, la carátula sigue diciendo venta de bebés, algo absolutamente inadmisible y lesivo para la persona involucrada. Hace un año y medio que el ministro firmó que no hay pruebas de venta de bebés y el expediente sigue caratulado de esa forma".

Ya en el final de la entrevista, el abogado Gallo sostuvo "para el doctor Vitaloni que la gente siga pensando en él, que recuerde su obra, que se preocupen, es una caricia que desde lo humano tiene gran valor, no se imaginan cuanto. No hay que olvidar estos temas".