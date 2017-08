Condenan al tío de Wanda Nara a 19 años de prisión por abusos

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El fisicoculturista Carlos Colosimo, tío de la mediática Wanda Nara, fue condenado ayer a 19 años de prisión por abusar de tres menores, compañeras de colegio de su hija, cuando tenían entre 8 y 12 años. El tribunal N° 13 de San Isidro lo encontró culpable del delito de abuso de menores, mientras que la imputación por "corrupción de menores" no pudo ser probada. Laura Zyseskind, fiscal del caso, destacó que "las declaraciones de los familiares, la cámara Gesell y el testimonio de los docentes, ayudó en la investigación para que los jueces tomaran la decisión de condenarlo"."La directiva de la comunidad del colegio donde asistían las niñas hicieron un acompañamiento fundamental. No se quedaron con el caso concreto, sino que fueron más allá trabajando a lo largo de todos estos años", remarcó. Explicó que "las menores tenían entre ocho a nueve cuando se iniciaron los abusos, que duraron hasta los 12 años en algunos casos". Colosimo, de 47 años, negó su culpabilidad en la causa y aseguró que las chicas se sentían atraídas hacia él. "Este hombre no reconoció el hecho. No suelen hacerlo las personas que son acusadas de este tipo de delitos y por lo general tratan de mantener un mismo discurso", dijo.Explicó que "en este caso, su excusa fue que como es fisicoculturista decía que las menores podían estar enamoradas de él, como una especie de amor platónico". La causa se había iniciado en 2015, tras las denuncias de tres compañeras de su hija, que asistían al colegio Nuestra Señora del Refugio en Boulogne. Los abusos habrían ocurrido entre 2013 y 2015 en la casa de Colosimo y en una embarcación de su propiedad amarrada en San Fernando. Ni Wanda ni Zaira Nara hicieron algún comentario en las redes sociales tras conocerse el fallo que condenó a su tío a 19 años de prisión.