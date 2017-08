Kimi Räikkönen analiza su actualidad en Ferrari

Kimi Räikkönen no está satisfecho con sus resultados a pesar de haber mostrado un gran rendimiento. Hasta el momento el piloto finlandés acumula 116 puntos, incluyendo cuatro podios.Además, el piloto de Ferrari también consiguió su primera pole desde 2008 en Mónaco, pero todavía no ha podido ganar en la temporada y está a 86 puntos de su compañero y líder del campeonato, Sebastian Vettel."Personalmente no estoy contento con los resultados. Mi objetivo es estar arriba y luchar por victorias y eso no ha sido así durante la temporada, debemos mejorar en ese aspecto", comentó Räikkönen."Sé cuándo las cosas van bien, y este año van en esa dirección. Lo único que necesitamos es configurar el coche y poder tener cada cosa en su lugar para concretar grandes carreras porque sabemos que el auto tiene un muy buen potencial", cerró el piloto que obtuvo el título mundial en el año 2008.Luego del reciente Gran Premio de Hungría, desde la escudería de Maranello manifestaron su interés por renovar los contratos de Vettel y Räikkönen, que vienen logrando resultados satisfactorios en la temporada 2017.