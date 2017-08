Aplicaron sanciones a los pilotos Ortelli y Gini

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emitió un nuevo comunicado, tras la reunión de ayer, en donde confirmó modificaciones en la clasificación de los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires", en el marco de los festejos por los 80 años del Turismo Carretera.Guillermo Ortelli sufrió un recargo de 20 segundos -se mantiene segundo- por infringir el Art. N° 5 del Reglamento Particular, al no colocar la luz led indicada, mientras que Esteban Gini recibió tres vueltas de penalización por no cambiar dos veces de piloto, quedando noveno después de haber terminado quinto en pista.El texto del comunicado de la CAF, en sus puntos 4 y 5, es el que reproducimos seguidamente:Aplicar la sanción de recargo de 20 segundos al piloto de Turismo de Carretera Guillermo Ortelli, por infracción al Artículo 5º del Reglamento Particular de la Prueba de la Carrera de los 1.000 Km, desarrollada el día domingo 6 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.Aplicar la sanción de quita de tres vueltas al piloto de Turismo de Carretera Esteban Gini, por infracción al Artículo 4º del Reglamento Particular de la Prueba de la Carrera de los 1.000 Km, desarrollada el día domingo 6 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.