Fue suspendido Racing – Mitre

Por una interna en la barrabrava de Racing, a raíz de la cual hubo un herido como consecuencia de un tiroteo, se suspendió el partido que hoy debían jugar Racing y Mitre de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se iba a disputar en cancha de Quilmes y, según informaron fuentes del Aprevide a NA, se pospuso para la semana entrante.Un barra de Racing resultó herido después de un cruce a tiros en un club de Parque Avellaneda, producto de una interna entre dos facciones de "La Guardia Imperial". La seguridad tenía intenciones que el encuentro se disputara este miércoles a las 21:10 a puertas cerradas, pero como los clubes no estaban de acuerdo, se terminó optando por la suspensión. Aprevide sugirió el viernes 18 como posible fecha, aunque todavía resta que AFA y la empresa que organiza la Copa Argentina den el visto bueno.Un barra de Racing resultó herido el lunes a la noche cuando dos facciones se enfrentaron a tiros en el club Alvear, de Parque Avellaneda. Mientras se disputaba un partido de fútbol senior entre los equipos de All Boys y Comunicaciones, un grupo nutrido de la barra disidente de Racing comía un asado en los quinchos del lugar, hasta que otro bando irrumpió a los tiros. La barra de Racing se encuentra dividida en tres grupos, el principal es el de "La Guardia Imperial", al tiempo que también existen "Los Racing Stones" y "La 95", dos sectores surgidos en los años 90.El delantero Enrique Triverio, nacido en Aldao y con paso en Unión de Sunchales y Unión de Santa Fe, confirmó ayer que jugará en Racing, luego de que llegaron a un acuerdo los dirigentes del club de Avellaneda con sus pares del Toluca de México. "No podía dejar pasar la oportunidad de jugar en un grande de Argentina. Se cerró la negociación. Estoy partiendo para ese club. Es una linda oportunidad para mí", dijo Triverio en una conferencia de prensa que dio en las instalaciones del Toluca. En ese sentido el exgoleador Tatengue explicó que "Racing ofreció y Toluca aceptó; el que tuvo la última palabra fui yo". El delantero ya se despidió del club mexicano e incluso la entidad "roja" colocó un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciéndole su paso por allí y le deseó suerte en su futuro inmediato. "Me conmueve que te llame un club grande, que pelea torneos internacionales, el campeonato local y la Copa Argentina. Son tres torneos diferentes en los que se juega. No tenía acá demasiados minutos. Los demás compañeros estaban muy bien. En la cancha entran once y hay que respetar eso. Mi decisión no fue fácil, pero llegamos a un acuerdo", agregó Triverio. El santafesino, ex Defensa y Justicia entre otros, convirtió 26 goles en 50 juegos con la camiseta de los "Diablos Rojos" en sus dos temporadas disputadas del fútbol mexicano.