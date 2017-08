"El narcotráfico y la corrupción desplazan la dignidad humana"

Como todos los años, la fiesta de San Cayetano convoca una multitud en nuestra ciudad, en el templo ubicado en el barrio Amancay, con largas filas durante el todo el día, desafiando a la lluvia de la mañana, para pedir y agradecer por pan, paz y trabajo.Cayetano nació en 1480 en Vicenza, recibió la ordenación sacerdotal a los 36 años y fundó la congregación de los Teatinos. Su apostolado fue entre los pobres y enfermos, fundó hospitales y brindó asistencia jurídica y legal a los más desprotegidos de la justicia. Murió en Nápoles a los 67 años el 7 de agosto de 1547. Urbano VIII lo beatificó el 8 de octubre de 1629 y Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671."Siempre hay algo que cautiva el corazón. Los santos son hombres y mujeres que un día descubrieron que en su corazón estaba cautivo el reino de Dios, pero no la cautividad del encierro o la falta de libertad sino por amor. El que experimentó el amor de Dios no puede dejar su corazón como si nada hubiera pasado, se siente llamado a entregar con heroísmo su vida por amor", destacó Alejandro Mugna (párroco de Catedral y vicario general de la diócesis de Rafaela) durante el sermón de la misa en la tarde de ayer.Previamente se realizó la procesión con el santo patrono alrededor de la Plaza de la Bandera. También hubo otras cuatro misas: dos a la mañana, una a la siesta y la restante a la noche.Y agregó: "Esto es lo que hizo San Cayetano, el tesoro del reino de Dios cautivó su corazón, al punto de entregar todo por él, no quería guardarse nada. El heroísmo de San Cayetano lo lleva a entregar toda su vida al servicio de Dios y de los hermanos en el corazón de la Iglesia, con sus luces y sus sombras, ahí se aprende a amar y se hace cercano el amor de Dios".En otra parte de su mensaje, Mugna dijo que "la Iglesia con sus imperfecciones muchas veces es la mano tendida que el pobre, el pecador, el que se siente indigno se anima a tomar. Es la mano de Dios a los que los más pobres, defectuosos, pecadores se animan a tomar, experimentan ese amor y se dejan cautivar"."Todo lo bueno que alcanzamos en esta vida es provisorio, hay muchas cosas en la vida que debemos buscar y alcanzar, pero no tenemos que perder de vista que son provisorias. Lo único definitivo es el amor de Dios, la salvación que Cristo vino a traernos", sostuvo en otro tramo de la homilía.Además, hizo referencia a la situación social que atraviesa nuestro país: "si miramos la realidad de nuestras familias, hay muchas cosas que nos ponen contentos, muchas que nos preocupan y unas cuantas que nos desesperan, pero en la vida hay que seguir caminando y la fe permite caminar. A quién no le preocupa que en un país tan rico haya hermanos tan pobres y situaciones de tanta pobreza y marginación, no sólo económica sino cultural y de posibilidades. La marginación que trae el pecado instalado en la sociedad como estructura demoníaca del narcotráfico y de la corrupción, que muchas veces va desplazando la dignidad de las personas y los lleva a convertirse en un número".Finalmente, Mugna aclaró que "Dios no quiere eso y la fe nos dice que eso puede cambiar porque la fe nos hace capaces del bien y cuando empieza a reinar en un corazón ha empezado a cambiar algo en el mundo. La fe que nos mueve hoy a los pies de San Cayetano nos tiene que mover a buscar y hacer el bien desde nuestro lugar y lo que somos, con lo que tenemos porque allí empiezan a cambiar aquellas cosas que parecen imposibles de revertirse...".