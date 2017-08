Capacitaron a más de 200 autoridades de mesa

En la jornada de ayer se llevaron a cabo las correspondientes capacitaciones para las autoridades de mesa, de cara a las próximas elecciones del 13 de agosto.Distintas autoridades del Tribunal Electoral llegaron para trasladar las tareas que estas personas tendrán que llevar a cabo durante las elecciones. En total, hubo más de 200 presidentes de mesa de toda la zona que evacuaron todas sus dudas. "Sinceramente no sé cuáles son las tareas de un presidente de mesa. Sé que es el que fiscaliza todo, pero los pasos a seguir no los sé completos", le dijo a LA OPINION un señor que tendrá que llevar a cabo tareas en el barrio Villa Rosas.Por otro lado, hubo muchas personas que ya habían desempeñado esta función y que estaban al tanto de lo que tenían que hacer: "venimos porque siempre hay tiempo para aprender más. Me parece bárbaro este tipo de capacitaciones para refrescar los conceptos", dijo Mario, otro presidente de mesa.Lo concreto es que durante toda la jornada de ayer hubo actividad de capacitación en el Nodo, donde los balances, según los capacitadores, fueron muy buenos.