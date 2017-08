"La gente se identifica con lo que representamos"

El candidato a Concejal por el espacio Cambiemos, Leo Viotti, encara el tramo final de la campaña con mucha alegría y muy seguro de sus propuestas. Elogia su lista, que lo acompañará el próximo domingo 13 en las urnas y destaca cómo la misma se fue conformando con mucho trabajo a lo largo de todos estos años. "Tengo gente que viene de militar en organizaciones sociales y otro tipo de trabajo, que es lo que le da el potencial a esta lista", le dijo a LA OPINION el radical.Ya el pasado viernes, el mismo Comité Radical rebasó de correligionarios y convocó a muchos de sus seguidores que apoyaron los proyectos que el joven candidato viene anunciando, como la creación de un Banco Municipal, algo que denominó "informalmente `Banco` porque va a ser un área encargada de facilitar créditos. Hace años que vengo recorriendo la ciudad y conversando con vecinos: la vivienda es una de las preocupaciones que más se repite", dijo."La verdad que tomo muchas cosas positivas en la calle. Estamos trabajando mucho, hablando con los vecinos, yendo a muchos lugares y con un esfuerzo muy grande, ya que tomamos el camino más largo instalando a un candidato nuevo. Tranquilamente podríamos haber llevado a un candidato instalado como lo es Germán Bottero, pero decidimos apostar a la renovación interna como grupo, teniendo en cuenta que hace años que viene trabajando con mucha experiencia", dijo Viotti hacia el concejal Bottero.En tanto, expresó que en lo personal, "tenemos muy buenas repercusiones, la gente me trata bien, me recibe en su casa y me parece que se identifica con lo que nosotros representamos. Ofrecemos mucho trabajo y fortalecemos aún más la unidad cerca de los vecinos, cada minuto del día dedicado a esto y cuanto más cerca estemos de ellos más vamos a poder entender lo que necesitan para poder dar soluciones", destacó el candidato al respecto.Viotti es uno de los candidatos más jóvenes que tendrá estas elecciones. Con 30 años, lleva 10 trabajando en política y él explica este punto cuando alguien se lo pregunta: "Bottero cuando ingresó tenía 28 años, y más allá de eso, creo que la edad no es un límite ni tampoco es algo que favorece. Es un dato más, porque atrás mío hay mucha gente heterogénea y que va a estar conmigo. Siempre queda espacio para aprender, pero sinceramente uno se basa en el equipo que tiene y lo que no pueden encontrar en mí, lo van a encontrar en las personas que hay en el grupo. La gente ya no confía tanto en la política y nosotros venimos a renovar eso, con honestidad y mucho esfuerzo", dijo Viotti.