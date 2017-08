Fuerte cruce durante una entrevista radial

En la mañana de ayer la concejal socialista y cabeza de lista para las PASO del domingo, Natalia Enrico, participó del programa "Reencuentro" por LT28 Radio Rafaela conducido por Gerardo Zanoni. Lo hizo acompañada por Santiago Gazpoz, también candidato por la lista del Frente Progresista.Durante el desarrollo de la entrevista Zanoni introdujo la pregunta de un oyente en referencia a la situación del médico Roberto Vitaloni, quien como se recordará había sido apartado de la dirección del Hospital, señalando "me da la sensación de que se suscitó el inconveniente que desplazó al Director del Hospital, casi se lo condena socialmente a alguien que aún no tiene respuestas ni del gobierno ni de la Provincia, ¿no han sido demasiado crueles?".Gazpoz, quien en su momento había reemplazado al médico rafaelino desplazado, sostuvo: "Bueno a mí me toca muy de cerca, yo intervine posteriormente, la parte penal está en la Justicia, en la Fiscalía de investigaciones, el Ministerio inició un sumario administrativo, hubo una sanción de 30 días y reubicación del profesional al que usted refiere. Tal vez no haya trascendido públicamente y no sé si es este el momento de hacerlo público pero sí sirve para aclarar", a lo cual el entrevistador radial dijo que "llama poderosamente la atención que nada se ha dicho a nivel oficial, uno como ciudadano necesita una respuesta"..."El tema -intervino Enrico- está en manos de la Justicia y somos respetuosos de los procesos y además creo que el Ministerio de Salud de la provincia en el marco de los hechos ocurridos hizo lo que debía hacer, separarlo de su cargo, lo que se hace desde el Estado en situaciones similares". Frente al planteo, Zanoni recordó que "sin embargo el hermano del Dr. Binner había tenido un problema similar y no lo separaron del cargo", aclarando la concejal que "el hermano de Binner no era funcionario, hubo sólo sospechas, fue una campaña del kirchnerismo en contra de la provincia de Santa Fe".Volvió a intervenir el médico Gazpoz, sosteniendo "no tengo problemas en venir a aclarar en su momento sobre el tema, pero si debo decir que desde aquél momento no hubo más ninguna adopción ilegal, eso está claro", en tanto Enrico dijo que "lo grave de todo esto es personalizar... el gobierno contra tal y no aportar desde nuestro rol como ciudadanos, poner todo a disposición de la Justicia para que se investigue y pensar que en primer lugar tiene que estar la disposición de la Justicia y el poner todo para investigar en un proceso que fue allanado por el Ministerio de Salud de la provincia y no poner el eje en la cuestión personal. Sería grave pensar que esto es contra una persona y no a favor de echar luz a un hecho absolutamente repudiable; pensar que en nuestra ciudad se vendían bebés".Zanoni remarcó que "la sensación de mucha gente es que esto fue una maniobra política del socialismo", a lo cual la concejal respondió "lo que creo que deberíamos poner en primer lugar es que si en una ciudad existe la sospecha de venta de bebés, es un hecho gravísimo en términos de derechos humanos y lo que más nos tiene que preocupar es eso para que no ocurra nunca más". La réplica del conductor fue "y si la Justicia define que Vitaloni es inocente ¿le van a pedir disculpas?", sosteniendo Enrico "no me corresponde a mí pedirle disculpas. Pasa por tratar de acompañar un proceso donde la Justicia tiene que emitir dictamen. Jamás desde el Ministerio de Salud se personalizó en contra de quien fue director del Hospital".Gazpoz trató de poner fin al cruce que por momentos se tornó bastante áspero, al intervenir pidiendo "no me parece necesario seguir con este tema, quiero recordar que en aquel momento muchos de los que son candidatos hoy hablan de inseguridad, de violencia", recordando que en aquella ocasión "hubo violencia, y no sólo verbal, hubo de todo ese día contra mí, contra el Secretario de Salud, vivimos una violencia inusitada". Volviendo a la carga Zanoni al decir "estaban enojados porque la situación fue poco clara". "Yo estaba enojada por la posibilidad que en Rafaela se vendieran bebés", participó otra vez Enrico, reiterando "lo que tenemos que poner en primer lugar es que se investigue y se aclare".Ante el cariz que había tomado la entrevista, el conductor Zanoni trató de resumir diciendo "acá está en juego el prestigio de una excelente persona y profesional, lo separaron de su cargo y todo quedó ahí, nadie dijo nada del tema". Volviendo a retrucar Gazpoz "acá se cometieron femicidios que no fueron aclarados. Y también son hechos graves, entonces cuando hablamos de la Justicia..." siendo interrumpido por el entrevistador "estamos hablando de la Justicia de su gobierno".Con algunos dichos más sobre la Justicia tanto del entrevistador como de los entrevistados, concluyó el áspero diálogo de ayer por la mañana en Radio Rafaela.