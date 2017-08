Mateo Castellano se va a préstamo

Llegó a Alberdi a mediados del 2014 y apenas jugó quince partidos en la primera de Atlético. En el último semestre no tuvo la continuidad deseada y por eso decidió cambiar de aire., de 21 años,El rafaelino pasa a préstamo por una temporada, al equipo que milita en la B Nacional, y que tendrá como entrenador a Omar Asad.En diálogo con La Opinión Castellano dijo que “en lo personal me va a hacer bien,y que sea para bien, que creo que así será y“La propuesta deportiva que me hicieron los dirigentes y el técnico me gustó mucho,me gustó”, analizó el mediocampista central y agregó:Castellano aún tiene contrato por un año y medio con Atlético de Rafaela y en relación a esta salida del club contó: “Estoy muy agradecido a los dirigentes y al cuerpo técnico ya que yo mismo les pedí que me digan cual iba a ser mi situación en el plantel, estoy en una etapa de mi carrera en la cual necesito jugar más y no me serviría de nada quedar colgado el resto de la temporada y fueron sinceros, nadie puso ninguna oposición, y que juegue es lo mejor para todas las partes”.Estudiantes de San Luis fue noticia a nivel nacional en los últimos días por la propuesta que le realizaron a Juan Román Riquelme (de que vuelva a jugar) y sobre esto, Castellano también declaró: “Ojalá se diera, aprendería un montón. Tengo entendido que está todo bastante frío, pero no vamos a perder las esperanzas”.El acuerdo de palabra entre los clubes está, Castellano continuará trabajando con la ‘Crema’ hasta tanto tenga que viajar a firmar su vínculo o bien sumarse a la pretemporada de Estudiantes, programada para comenzar el próximo 21 de agosto.