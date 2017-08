La Provincia logró subir exportaciones este año

Según cifras del IPEC se incrementó en 2,9% la venta de productos santafesinos al exterior. Sin embargo, a diferencia de mediciones anteriores, lo que se destaca es un aumento de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial que muestran un crecimiento interanual de 41%.De acuerdo al último "Análisis de las Exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe", que elabora el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, en el período enero-mayo de este año, el monto de los productos vendidos al exterior alcanzó los 5.537 millones de dólares, significando una variación de 2,9% respecto del mismo período del año anterior.A su vez, los volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una caída de 5,6%, y los precios, medidos en dólares, mostraron un aumento de 9,0%. En tanto, el monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de 527 millones de dólares, 2,3% menos que en el mismo período del año anterior, y las cantidades valuadas en toneladas disminuyeron 4,8%. Aunque, dicha disminución fue contrarrestada por una suba en los precios de 2,6%.Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a 4.187 millones de dólares, representando una caída de 1,7% respecto del mismo período del año anterior en términos de valores exportados, y en toneladas la variación interanual negativa fue de 7,2%, amortiguada por el aumento en los precios de 6,0%.Sin embargo, las noticias positivas, de acuerdo al análisis publicado por el IEC, se registraron en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial, que alcanzaron un monto de 801,8 millones de dólares, mostrando un incremento de 41,3% respecto a igual período del año anterior. En esa línea, los volúmenes exportados registraron un aumento de 27,8%, por lo que la variación interanual de los precios fue de 10,6%. El biodiésel, explica gran parte del comportamiento del rubro, ya que comprende el 37,0% del mismo. En el período analizado, los envíos de dicho producto se incrementaron un 44,8% respecto del mismo período de 2016. Los valores exportados de Combustibles y Energía fueron de 19,9 millones de dólares, reflejando una variación interanual de 39,6%. Las cantidades exportadas crecieron un 1,7%, acompañado por un aumento en los precios internacionales de 37,3%.Consultado por respecto de los números que publicó el organismo de estadísticas provincial, el secretario de Finanzas, Pablo Olivares señaló que los números que se observan para los primeros cinco meses del año son positivos, aunque se mostró cauto porque indicó que la comparación de por si es con un año que fue realmente negativo en términos de actividad económica, como fue 2016. Por ese motivo, expresó que se deberá esperar algunos meses más para saber si la tendencia positiva logra consolidarse con el paso del tiempo. En esa dirección del crecimiento de 2,9% de las exportaciones, Olivares destacó que la principal mejora proviene de las manufacturas de origen industrial, y no de productos primarios, o de productos agropecuarios donde se produjo una caída en cantidades, aunque la suba de precio de los commodities equiparó esta situación."Lo positivo es que hay incrementos en combustibles, y energía, y otros que pesan muy poco en las manufacturas de origen industrial que están destinadas principalmente a Brasil. No obstante, es una variación que tiene como comparación 2016 que fue un año negativo para la economía", aclaró. "Además, se comparan los productos primarios, y las manufacturas de origen agropecuario de 2016 que fue el período donde se sintió más fuerte el empuje de la quita de retenciones al agro. No es una foto anual, es una foto parcial de 5 meses con lo cual el efecto de las estacionalidades puede jugar", agregó el funcionario. (Fuente Uno Santa Fe).